Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey
Zihin sağlığımız, zihnimizle ilgili her konuyu kapsar ve düşünme, hissetme, hareket etme ve tepki verme şeklimizi etkiler. Bu sebeple sağlıklı bir zihne sahip değilseniz psikolojik olarak da doğru kararlar vermeniz mümkün değildir. Peki zihin sağlığı için neler gereklidir?
MUTLULUK
Mutluluk, zihin sağlığı için çok büyük önem taşır. Günlük yaşamınızın size getirebileceği iniş ve çıkışlara rağmen kendiniz ve yaşamınızla ilgili genel bir mutluluk hissine sahip olmak, pozitif ruh halinizi ön plana çıkartacaktır.