Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey

Zihin sağlığımız, zihnimizle ilgili her konuyu kapsar ve düşünme, hissetme, hareket etme ve tepki verme şeklimizi etkiler. Bu sebeple sağlıklı bir zihne sahip değilseniz psikolojik olarak da doğru kararlar vermeniz mümkün değildir. Peki zihin sağlığı için neler gereklidir?

Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey - 1

MUTLULUK

Mutluluk, zihin sağlığı için çok büyük önem taşır. Günlük yaşamınızın size getirebileceği iniş ve çıkışlara rağmen kendiniz ve yaşamınızla ilgili genel bir mutluluk hissine sahip olmak, pozitif ruh halinizi ön plana çıkartacaktır.

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Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey - 2

ESNEK FİKİRLER

Mutlu olmanız için esneklik önemlidir. Esnek olmak, çok fazla depresyona, kaygıya maruz kalmadan veya hedeflerinize ve ilişkilerinize odaklanmayı kaybetmeden mevcut koşullara uyum sağlamaktır.

Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey - 3

STRES YÖNETİMİ

İnsanın kendisinde kötü zamanları atlatacak gücü bulması zihin sağlıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple stres yönetimini bilmek ve bunu sağlayabilmek hayat kalitenizi arttıracaktır.

Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey - 4

İYİ İLİŞKİLER

İlişkilerinize değer vermeye ve size yakın insanlara zaman ayırmaya özen gösterin. Böylece, pozitif insanlarla birlikte olur ve daha keyifli hissedersiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey - 5

EMPATİ

başkalarının duygularını deneyimleme ve nezaketle, şefkatle ve yardım etme isteğiyle karşılık verme yeteneği insana özgüdür.  Eğer bu niteliğe sahip değilseniz, bu sağlıklı zihin alanında bir şeyleri kaçırdığınızın göstergesi olabilir.

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