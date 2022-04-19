İlişki uzmanı açıkladı: Müziği yatak odasında nasıl kullanmalı?

MÜZİK GENİTAL UYARILMAYI ARTIRIR

Müziğin genital bölgelere doğrudan etki edebildiğini gösteren araştırmalar yapıldığını anlatan Ness, “Müziği cinsel etkileşimlerle eşleştirdiğinizde - ister flört ederken, ister birine cinsel bir hikaye ya da fanteziden bahsederken olsun - genital uyarılma ve tepki, müzik çalınmayan zamana göre daha fazla artar” diyor.

Ness’e göre nörofizyolojik ve biyoloji odaklı araştırmalar, müziğin bizi eşlerimize karşı daha çekici gösterebildiğini ortaya koyuyor.