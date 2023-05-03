İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü?

Birçok çift, birlikteliğin ilerleyen zamanlarında cinsel çekiciliği kaybedebilir. Bunun altında birçok sebep yatar.
Uzmanlara göre; ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz karşılanmadığında partnerinize yönelik cinsel çekimde azalma söz konusu olabilir.
Cinsel çekimin azalmasını etkileyen bir diğer faktör ise değişen dış görünüş, kişilerin kendine özen göstermemesi...
Bu nedenle ikili ilişkilerde cinsel çekimin korunması için dış görünüşe, kişisel bakıma önem vermek gerekiyor.
Öte yandan özellikle birlikte yaşayan ya da evli olan çiftler için romantik anlar artık otomatik olmaktan çıkıyor ve gündelik şeyler anlamsızlaşıyor.
Bu durumu değiştirmek için aranızdaki heyecanı korumaya yönelik sürprizler, etkinlikler yapabilirsiniz.
İlk olarak bu durumun nedenini bulmalı ve ona yönelik çözümler üretmelisiniz. Tabi bunu iki tarafın da istemesi en önemlisi.
Ayrıca partnerinizle iletişim kurmanız ve işleri renklendirmek için yatak odasında yeni şeyler denemeniz de aranızdaki cinsel çekimi artırabilir.