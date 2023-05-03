İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü?

İlişkilerde ilk zamanlardaki cinsel çekim giderek kaybolur. Bu uzun süredir devam eden ilişkilerde normal olsa da bazı birlikteliklerde cinsel çekim tamamen kaybolur. Peki cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? İşte detaylar...

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 1

Birçok çift, birlikteliğin ilerleyen zamanlarında cinsel çekiciliği kaybedebilir. Bunun altında birçok sebep yatar.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 2

BİRÇOK SEBEBİ OLABİLİR

Uzmanlara göre; ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz karşılanmadığında partnerinize yönelik cinsel çekimde azalma söz konusu olabilir.

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 3

Cinsel çekimin azalmasını etkileyen bir diğer faktör ise değişen dış görünüş, kişilerin kendine özen göstermemesi...

Bu nedenle ikili ilişkilerde cinsel çekimin korunması için dış görünüşe, kişisel bakıma önem vermek gerekiyor.

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 4

İLİŞKİNİZDE HEYECANI KORUYUN

Öte yandan özellikle birlikte yaşayan ya da evli olan çiftler için romantik anlar artık otomatik olmaktan çıkıyor ve gündelik şeyler anlamsızlaşıyor.

Bu durumu değiştirmek için aranızdaki heyecanı korumaya yönelik sürprizler, etkinlikler yapabilirsiniz.

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 5

NEDENİNİ BULUP ÇÖZÜM ÜRETİN

İlk olarak bu durumun nedenini bulmalı ve ona yönelik çözümler üretmelisiniz. Tabi bunu iki tarafın da istemesi en önemlisi.

İlişkide cinsel çekiciliği geri kazanmak mümkün mü? - 6

PARTNERİNİZLE İLETİŞİM KURUN

Ayrıca partnerinizle iletişim kurmanız ve işleri renklendirmek için yatak odasında yeni şeyler denemeniz de aranızdaki cinsel çekimi artırabilir.

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