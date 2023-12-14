İlişkide cinsel uyum olduğu nasıl anlaşılır?

Cinsel uyum, iki kişi arasındaki cinsel ilişkinin sağlıklı ve tatmin edici olup olmadığını ifade eder. Bu kavram, genellikle eşlerin birbirleriyle duygusal, fiziksel ve psikolojik düzeyde uyum içinde olup olmadıklarını değerlendirmek için kullanılır. Cinsel uyum, bir ilişkinin cinsel tatmin, iletişim ve anlayış açısından ne kadar başarılı olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.