İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi?
Sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü bir ilişkinin sırrı nedir? Uzmanlar, rutinlere bağlı kalmanın ilişkilere iyi geldiğini ve partnerlerin birbirine daha çok bağlandığını öne sürüyor. İşte rutinlerin ilişkideki yerine dair önemli bilgiler...
Yeni bir ilişki beraberinde yeni deneyimleri de getirir. Kimi zaman alışkanlıklar unutulur, programlar uyumlu hale getirilir kimi zaman da birlikte yeni bir alışkanlık kazanılır. Rutinlere bağlı kalmak ve alışkanlıkları devam ettirmek ilişkinin devamlılığı için oldukça önemli. İşte nedenleri...