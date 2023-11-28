İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi?

Sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü bir ilişkinin sırrı nedir? Uzmanlar, rutinlere bağlı kalmanın ilişkilere iyi geldiğini ve partnerlerin birbirine daha çok bağlandığını öne sürüyor. İşte rutinlerin ilişkideki yerine dair önemli bilgiler...

İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi? - 1

Yeni bir ilişki beraberinde yeni deneyimleri de getirir. Kimi zaman alışkanlıklar unutulur, programlar uyumlu hale getirilir kimi zaman da birlikte yeni bir alışkanlık kazanılır. Rutinlere bağlı kalmak ve alışkanlıkları devam ettirmek ilişkinin devamlılığı için oldukça önemli. İşte nedenleri...

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi? - 2

Bağınız güçlenir

Birlikte yaptığınız şeyler sizi birbirinize daha çok bağlar. Birlikte öğrenir, birlikte deneyimlersiniz.

Daha kaliteli zaman

Sıkıldığınızda zamanın geçmesi için çeşitli şeyler yapabilirsiniz ancak partnerinizle planlayarak yaptığınız etkinlikler daha fazla kalite zaman geçirmenize olanak sağlar.

İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi? - 3

Daha düşük stres seviyesi

Sevgilinizle her buluşmanızda yeni bir yer arayışına girmek veya eşinizle boş günlerinizde ne yapacağınızı planlamak stres yaratabilir. Sabit aktiviteler stres seviyenizi azaltabilir.


İstikrarlı yaşam

Rutinlere bağlı kaldığınızda belirsizlik baş gösterir. Spontane olmak ilişkiye heyecan katsa da alışkanlıkların güven verici olduğunu unutmamak lazım.

İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi? - 4

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

- Sabah yürüyüşü yapın.

- Akşamları birlikte yemek yiyin.

- Birlikte diş fırçalayın.

- Televizyonda bir şeyler izleyin.

- Haftada bir dışarı çıkın.

- Yeni şeyler deneyin.

- Birlikte seyahat edin.

- Uyumaya aynı anda gidin.


- Birlikte alışverişe çıkın.


- Aynı anda teknolojik aletlerden uzaklaşıp sohbet edebilirsiniz.

İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi? - 5

Partnerinizle iletişiminizi geliştirmek için günlük rutininize bunları dahil edebilirsiniz:

- Gün için yapacaklarınızı partnerinizle paylaşın.

- Gün içinde ara ara mesajlaşın, neler yaptığından haberdar olun ancak  kişisel alana da saygı duymayı unutmayın.

- Gün sonunda o gün neler yaptığınızı birbirinize anlatın.

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