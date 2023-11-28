İlişkide rutinlerin yeri: Alışkanlıklardan vazgeçilmeli mi?

Bağınız güçlenir

Birlikte yaptığınız şeyler sizi birbirinize daha çok bağlar. Birlikte öğrenir, birlikte deneyimlersiniz.



Daha kaliteli zaman

Sıkıldığınızda zamanın geçmesi için çeşitli şeyler yapabilirsiniz ancak partnerinizle planlayarak yaptığınız etkinlikler daha fazla kalite zaman geçirmenize olanak sağlar.