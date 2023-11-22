Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey

1- ARKADAŞLARINA YA DA AİLELERİNE İLİŞKİLERİNDEN ŞİKAYET ETMEZLER

Mutlu çiftler ilişkilerine başkalarını dahil etmekten kaçınırlar. Bunun yerine sorunlarını kendi aralarında çözmeye çalışırlar. Arkadaşlarınıza ya da ailenize çok düşkün olsanız bile bunu eşinizden şikayet etmek için bir fırsat olarak kullanmayın.