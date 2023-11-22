Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey

Bir ilişkide mutlu olmak için çaba göstermek gerekir. Bu sebeple hata yapsanız da ilişkinizi sürdürmek konusunda kararlı olun ve hata yapmaktan kaçının. İşte mutlu çiftlerin kaçındığı davranışlar...

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 1

1- ARKADAŞLARINA YA DA AİLELERİNE İLİŞKİLERİNDEN ŞİKAYET ETMEZLER

Mutlu çiftler ilişkilerine başkalarını dahil etmekten kaçınırlar. Bunun yerine sorunlarını kendi aralarında çözmeye çalışırlar. Arkadaşlarınıza ya da ailenize çok düşkün olsanız bile bunu eşinizden şikayet etmek için bir fırsat olarak kullanmayın.

N-LIFE HABERLERİ

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 2

2- KENDİLERİNİ BAŞKALARIYLA KARŞILAŞTIRMAZLAR

Mutlu çiftler birbirlerini olduğu gibi kabul eder ve severler . Başkalarıyla karşılaştırmanın gerçekçi olmadığının ve onları mutsuz edeceğinin farkındadırlar.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 3

3- MAĞDURU OYNAMAZLAR

Mutlu çiftler duygularının ve ilişkideki rollerinin sorumluluğunu üstlenirler. Sorunlarından dolayı birbirlerini suçlamazlar. Kendilerine acımak yerine ihtiyaç duydukları şeyi isterler.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 4

4- KENDİLERİNİ FAZLA CİDDİYE ALMAZLAR

Mutlu çiftler, hayatın tadını çıkarmayı ve eğlenmeyi bilir. Hayat sizi zor durumda bıraksa da işleri hafif ve eğlenceli tutmak sizin için faydalı olacaktır.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 5

5- ELEŞTİRMEZLER

Mutlu çiftler, ihtiyaçlarını hassas bir şekilde istemeyi öğrenirler. Partnerleri hoşlarına gitmeyen bir şey yapsa bile onun nedenlerini paylaşmayı tercih eder.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 6

6- MADDİ DURUMLARI GÖZ ARDI ETMEZLER

Finansal stresin evlilik üzerinde baskı oluşturduğunu bilen mutlu çiftler, gelecekleri için birlikte sorumluluk alır ve kontrollü hareket ederler.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 7

7- ZİHİN OKUMAYA ÇALIŞMAZLAR

Mutlu çiftler, istekleri ve ihtiyaçları konusunda şeffaf olurlar. Eşlerinin ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini bilmelerini beklemezler.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 8

8- İLETİŞİM KONUSUNDA DİKKATLİDİRLER

Hayal kırıklıklarını paylaşmanın, ihtiyaçlarını karşılamanın ve daha iyi bir bağ kurmak için doğru yolu bilen mutlu çiftler, zamanlama konusunda bilinçlidirler.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 9

9- BİRBİRLERİNE YARDIMCI OLURLAR

Mutlu bir ilişki yürüten çiftler, yemek, temizlik gibi ev işleri konusunda sorumluluk almayı bilir.

Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey - 10

10- BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ ETMEZLER

Mutlu çiftler baskı yapmak yerine birbirlerini teşvik ederler. Birbirlerini desteklemenin yollarını bulurlar.

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