Mutlu çiftlerin asla yapmadığı 10 şey
Bir ilişkide mutlu olmak için çaba göstermek gerekir. Bu sebeple hata yapsanız da ilişkinizi sürdürmek konusunda kararlı olun ve hata yapmaktan kaçının. İşte mutlu çiftlerin kaçındığı davranışlar...
1- ARKADAŞLARINA YA DA AİLELERİNE İLİŞKİLERİNDEN ŞİKAYET ETMEZLER
Mutlu çiftler ilişkilerine başkalarını dahil etmekten kaçınırlar. Bunun yerine sorunlarını kendi aralarında çözmeye çalışırlar. Arkadaşlarınıza ya da ailenize çok düşkün olsanız bile bunu eşinizden şikayet etmek için bir fırsat olarak kullanmayın.