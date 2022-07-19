Mutlu eş, mutlu evlilik mi demektir?

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 15:56 - Son Güncelleme : 19.07.2022 - 16:15
Kadın ve erkeklerin her evlilikte farklı rolleri vardır. Peki üstlendikleri bu roller, mutluluklarını ne kadar etkiler? Rutgers Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre kadınların mutluluğu, evliliğin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkiliyor.
394 çiftin katıldığı bir araştırmaya göre, kadınların memnuniyeti, evliliğin gidişatını ve huzurunu belirlemede büyük rol oynuyor.
Kadınlar eğer mutsuzsa evlilik ciddi bir çıkmaza girebiliyor ve hatta bitebiliyor. Ancak bir evlilikte erkek tarafı mutsuzsa ilişki daha az zarar görüyor. Erkeklerin, ilişkilerinde kadınlardan daha mutlu olma eğiliminin bunda etkisi olduğu düşünülüyor.
Araştırma, kadınların evlilikleri hakkındaki duygularının, erkeklerin mutluluğunu direkt olarak etkilediğini gösteriyor.
Peki neden mutlu kadınlar, mutlu bir evlilik anlamına geliyor? Araştırmalar, mutlu bir kadının erkeği memnun etmek için daha istekli olacağını gösteriyor. Yazar Deborah Carr “Eğer bir kadın evliliğinde mutluysa kocası için huzurlu ve pozitif bir ortam yaratmak için çabalayacaktır. Eşini daha çok dinleyecek, duygusal yönden aktif olacak ve her anlamda ona destek olacaktır. Bu da evliliğin genel anlamda mutluluğa ulaşmasını sağlayacaktır" diyor.
Bazı erkekler için ise kadınların mutlu olup olmadığını anlamak kolay olmayabiliyor. Yazar Deborah Carr’a göre, bir kadın mutsuz ise bunun hakkında konuşmaktan kaçınacaktır. Erkekler ise öyle sessiz kalacaktır ki kadınlar bir sorun olup olmadığını dahi anlamayacaktır.
Bu araştırmanın sonucu olarak, bir ilişkide iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir evliliği sürdürmek için sağlıklı bir şekilde iletişim kurulması gerektiğine inanılıyor.
Evlilikte yalnızca bir tarafın duygularının, tüm ilişkinin kaderini belirlemesi hoş bir düşünce olmayabilir. Buna sebebiyet vermemek için tabir yerindeyse tüm kartları açık oynamak gerekiyor.