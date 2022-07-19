Mutlu eş, mutlu evlilik mi demektir?

İLETİŞİM ÖNEMLİ

Bu araştırmanın sonucu olarak, bir ilişkide iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir evliliği sürdürmek için sağlıklı bir şekilde iletişim kurulması gerektiğine inanılıyor.

Evlilikte yalnızca bir tarafın duygularının, tüm ilişkinin kaderini belirlemesi hoş bir düşünce olmayabilir. Buna sebebiyet vermemek için tabir yerindeyse tüm kartları açık oynamak gerekiyor.