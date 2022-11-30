Neden erkekler arkadaşlık kurmada kadınlardan daha çok zorlanıyor?

ERKEKLER ZAYIF GÖRÜNMEK İSTEMİYOR

Zayıflıklarını ve ihtiyaçlarını sergileyemeyen bir erkek ise arkadaşlıktan ve onu feminen gösteren her şeyden uzak durmaya başlıyor. Yalnızlık, şiddet ve öfke problemleri ise bu noktada baş gösteriyor.

Uzmanlar, “İnsan doğamızla çarpışan bir kültürde yaşıyoruz. Eğer çocuklarımızı kendi doğasına aykırı bir şekilde büyütürsek, yetişkinliğe eriştiklerinde sosyal hayatlarında sorun yaşamaya başladıklarında şaşırmamalıyız” diyor.