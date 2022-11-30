Neden erkekler arkadaşlık kurmada kadınlardan daha çok zorlanıyor?

Uzmanlar arkadaşların, insan hayatının en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ve sosyal ilişkiler açısından gerekli olduğunu belirtiyor.
CNN Health’te yayınlanan bir araştırmaya göre, yetişkin erkeklerin arkadaşlarıyla derin ve anlamlı ilişki kurması, kadınlarla kıyasladığında daha zor. Çalışmada yer alan erkeklerin yarısı arkadaşlarından memnun olduğunu söylerken her 5 kişiden yalnızca biri, arkadaşından duygusal destek alabildiğini söylüyor. Bu oran kadınlarda çok daha yüksek. Peki erkekler nede derin arkadaşlıklar kurmada zorlanıyor?
Araştırmalara göre erkekler arasındaki arkadaşlık bağları, ergenlikten yetişkinliğe doğru giderek zayıflıyor. Öte yandan, arkadaşlığını sürdüren erkeklerin, kadınlara kıyasla, arkadaşlarıyla daha az samimiyet kurduğu belirtiliyor.
New York Üniversitesi’nden Dr. Niobe Way, “Erkekler, dünyaya duygusal anlamında kopuk gelmezler, giderek duyguları zayıflar ve ilişkileri zayıflamaya başlar” diyor. Her insanın, samimi ilişkiler kurma ihtiyacı duyduğu ve diğer insanlarla samimi birliktelik yaratma arzusu taşıdığı belirtiliyor.
Araştırmalar yakın arkadaşların, akıl ve fiziksel sağlığını korumaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür ilişkilerini öncelik haline getiren erkeklerin ise yalnızlıkla baş etmek için arkadaşlık kurduğu belirtiliyor
New Jersey’den psikolog Dr. Frank Sileo, erkeklerin toplumsal baskı nedeniyle savunmasızlıklarını ve yakın arkadaşlığa olan ihtiyaçlarını göstermede zorluk yaşadığını ortaya koydu.
İnsanların hem sert hem de yumuşak bir mizaçla dünyaya geldiğini belirten uzman, sert yönlerimizin maskülen, yumuşak sayılabilecek davranışlarımızın ise feminen göründüğünü belirtiyor.
Erkeklere doğdukları ilk günden beri ‘erkek’ olmaları ve ‘sert’ davranmaları gerektiği empoze edildiği için erkekler, zayıflıklarını göstermede zorluk çekiyor. Bir arkadaşa ihtiyaç duyma ise feminen bir davranış sayıldığı için bir nevi zayıflık göstergesi olarak kabul ediliyor.
Zayıflıklarını ve ihtiyaçlarını sergileyemeyen bir erkek ise arkadaşlıktan ve onu feminen gösteren her şeyden uzak durmaya başlıyor. Yalnızlık, şiddet ve öfke problemleri ise bu noktada baş gösteriyor.
Uzmanlar, “İnsan doğamızla çarpışan bir kültürde yaşıyoruz. Eğer çocuklarımızı kendi doğasına aykırı bir şekilde büyütürsek, yetişkinliğe eriştiklerinde sosyal hayatlarında sorun yaşamaya başladıklarında şaşırmamalıyız” diyor.