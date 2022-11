Neden erkekler arkadaşlık kurmada kadınlardan daha çok zorlanıyor?

ARKADAŞLIK BAĞLARI YAŞLANDIKÇA ZAYIFLIYOR

Araştırmalara göre erkekler arasındaki arkadaşlık bağları, ergenlikten yetişkinliğe doğru giderek zayıflıyor. Öte yandan, arkadaşlığını sürdüren erkeklerin, kadınlara kıyasla, arkadaşlarıyla daha az samimiyet kurduğu belirtiliyor.

New York Üniversitesi’nden Dr. Niobe Way, “Erkekler, dünyaya duygusal anlamında kopuk gelmezler, giderek duyguları zayıflar ve ilişkileri zayıflamaya başlar” diyor. Her insanın, samimi ilişkiler kurma ihtiyacı duyduğu ve diğer insanlarla samimi birliktelik yaratma arzusu taşıdığı belirtiliyor.