Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi

2- KOMİK DEĞİL, KABASINIZ

Alaycılık zaman zaman komik olabilir. Ancak partnerinizin kişiliğiyle, görünüşüyle, değerleriyle, hedefleriyle ya da onun için önemli olan herhangi bir şeyle dalga geçmeniz onun hoşuna gitmeyecektir.



Partneriniz bunu komik bulmadığını dile getiriyor ve ısrarla devam ediyorsanız artık onu bilerek kırmak istediğinizi düşünebilir.