Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi
Gülmek her birey için önemlidir. Şakalar da sizi güldürmenin bir yoludur. Ama şakaların dozunu ayarlayamamak partnerinizin tepkisine sebep olabilir. İşte partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin nedenleri...
1- ŞAKA YAPMANIN YERİ VE ZAMANI VARDIR
Partnerinizin aşırı stresli olduğu anlarda şaka yapmak onu sinirlendirebilir. Bu sebeple partnerinizin de gülüp eğlenmesini istiyorsanız şakalarınızı kriz anları dışında yapmalısınız.