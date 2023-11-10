Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi

Gülmek her birey için önemlidir. Şakalar da sizi güldürmenin bir yoludur. Ama şakaların dozunu ayarlayamamak partnerinizin tepkisine sebep olabilir. İşte partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin nedenleri...

Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi - 1

1- ŞAKA YAPMANIN YERİ VE ZAMANI VARDIR

Partnerinizin aşırı stresli olduğu anlarda şaka yapmak onu sinirlendirebilir. Bu sebeple partnerinizin de gülüp eğlenmesini istiyorsanız şakalarınızı kriz anları dışında yapmalısınız.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi - 2

2- KOMİK DEĞİL, KABASINIZ

Alaycılık zaman zaman komik olabilir. Ancak partnerinizin kişiliğiyle, görünüşüyle, değerleriyle, hedefleriyle ya da onun için önemli olan herhangi bir şeyle dalga geçmeniz onun hoşuna gitmeyecektir.

Partneriniz bunu komik bulmadığını dile getiriyor ve ısrarla devam ediyorsanız artık onu bilerek kırmak istediğinizi düşünebilir.

Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi - 3

3- ŞAKALARINIZ SÜREKLİDİR

Şakalarınızı sürekli hale getirip ciddi olmaktan uzaklaşırsanız insanları rahatsız edebilirsiniz. Bu da zaman içerisinde partnerinizin de tepki göstermesine sebep olacaktır.

Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi - 4

4- CİDDİ OLMADIĞINIZ İÇİN SİZİ CİDDİYE ALAMAZ

Ciddi bir konuyu gündeme getirdiğinizde bile partneriniz sizin şaka yapıp yapmadığınızı düşünebilir. Bunun gibi birçok örnekten sonra partneriniz dürüst etkileşimlerin olmayışı nedeniyle ilişkiden kopacaktır.

Partnerinizin yaptığınız şakalardan nefret etmesinin 5 sebebi - 5

5- ŞAKALARINIZ GÜVENSİZ OLDUĞUNUZU GÖSTERİR

Kendinizi sürekli yerecek şakalar yapmanız açık bir güvensizlik ifadesidir. Bu durum sürekli hale geldiğinde hayatınızdaki insanlar da sizden uzaklaşacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER