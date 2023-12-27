Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz?

Kişinin pozitif düşünceler ile hayatına olumlu olaylar çekeceği olarak açıklanan "çekim yasası felsesi", son günlerde birçok insan tarafından aratırılıyor. İşte aşık olmak ya da ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını kullanmanın püf noktaları...

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 1

1- KENDİNİZLE İLGİLİ SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ KAĞIDA DÖKÜN

Her sabah ilk uyandığınızda kendinizde sevdiğiniz şeylerin bir listesini yapın. Farkındalığın ilk adımı olan bu hamle, her an kim olduğunuzun tadını çıkarmanıza olanak tanıyacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 2

2- BİR İLİŞKİDE OLMASINI İSTEDİĞİNİZ ŞEYLERİ YAZIN

Evrenin size istediğinizi vereceğine güvenin. Bir ilişkide istediğiniz her şeyi, örneğin, "Kendimi güvende, güvenilir ve sevilmiş hissetmek istiyorum" şeklinde yüzeysel olmadan kağıda dökün.

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 3

3- İSTEDİĞİNİZ ŞEY HAKKINDA HAYAL KURUN

Ne istediğinizi anlamanız ve onu etrafınızda hissetmeniz gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu hayal kurmaktır. Hayal kurarken hissettiğiniz duygular, sizi daha mutlu edecektir.

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 4

4- HEDEFİNİZİN FARKINDA OLUN

Tabi ki bu süreçte evren önünüze çeşitli engeller, sınavlar vs. çıkarabilir. Bu süreci pes etmeden atlatmanın yolu ise farkında olmaktır. Zorluklarla karşılaştığınızda umudunuzu kaybetmemek ve düşüncelerinizin kontrolünü kaybetmemek için sürecin farkında olmak çok önemlidir.

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 5

5- DÜŞÜNCELERİNİZE DİKKAT EDİN

Evrendeki her şey, bizi bir arada tutan gücün parçalarıdır. Bu sebeple bir mıknatısa benzediğinizi unutmayın. Çünkü hayatınızı, kendi düşünceleriniz ve duygularınızla siz yaratıyorsunuz.

Kendinize olumsuz, karamsar düşünceler empoze etmeyin. Böyle durumlarda geçmiş yaralarınızla yüzleşin, anı yaşamaya odaklanın.

Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz? - 6

6- İLK SIRADA SİZ OLUN

Her ne olursa olsun kendinizi ilk sıraya koymanız gerektiğini unutmayın. Kendinizin mümkün olan en iyi versiyonuna dönüştüğünüzde karşınıza sizin gibi birinin çıkacağına inanın.

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