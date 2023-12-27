Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz?

5- DÜŞÜNCELERİNİZE DİKKAT EDİN

Evrendeki her şey, bizi bir arada tutan gücün parçalarıdır. Bu sebeple bir mıknatısa benzediğinizi unutmayın. Çünkü hayatınızı, kendi düşünceleriniz ve duygularınızla siz yaratıyorsunuz.



Kendinize olumsuz, karamsar düşünceler empoze etmeyin. Böyle durumlarda geçmiş yaralarınızla yüzleşin, anı yaşamaya odaklanın.