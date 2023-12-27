Ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını nasıl kullanabilirsiniz?
Kişinin pozitif düşünceler ile hayatına olumlu olaylar çekeceği olarak açıklanan "çekim yasası felsesi", son günlerde birçok insan tarafından aratırılıyor. İşte aşık olmak ya da ruh eşinizi bulmak için çekim yasasını kullanmanın püf noktaları...
1- KENDİNİZLE İLGİLİ SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ KAĞIDA DÖKÜN
Her sabah ilk uyandığınızda kendinizde sevdiğiniz şeylerin bir listesini yapın. Farkındalığın ilk adımı olan bu hamle, her an kim olduğunuzun tadını çıkarmanıza olanak tanıyacaktır.