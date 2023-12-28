Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu

Geçmişteki bir ilişkinizi aklınızdan çıkaramıyor ve devam etseydiniz nasıl olacağını düşünüyorsanız hala o kişiye ilgi duyuyor olabilirsiniz. Peki eski aşkınıza tekrar nasıl yaklaşabilirsiniz?

Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu - 1

1- SİZİNLE TEKRAR KONUŞMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENİN

Reddedilmek, her insan için oldukça zor bir duygudur. Ancak tekrar iletişime geçtiğinizde  konuşmanın nasıl gittiğine dair genel bir fikir edinebilirseniz, eski aşkınızın sizinle tekrar konuşmak isteyip istemediğini anlayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu - 2

2- ONA NASIL OLDUĞUNU SORUN

Kadın ya da erkek fark etmez insanın kendini önemli hissetmekten daha çok sevdiği hiçbir şey yoktur. Bu sebeple karşınızdaki kişinin nasıl olduğuyla ilgilendiğinizi gösterirseniz, bu onun için ikna edici olacaktır.

Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu - 3

3- NEDEN TEKRAR KONUŞMAK İSTEDİĞİNİZİ AÇIKLAYIN

Karşınızdaki kişiye dürüst bir şekilde hislerinizden bahsedin. Ardından bir kez daha denemek istediğinizi söylerseniz, size yanıt vermek zorunda kalacaktır. Böylece o sizinle aynı hisleri paylaşmıyorsa; en azından sürecin başında bunu bileceksiniz.

Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu - 4

4- ONU ETKİLEMEYE ÇALIŞIN

Bu kez ona farklı bir gözle bakın. Bir şeyleri yeniden alevlendirebileceğinizi düşünüyorsanız, onun artık farklı biri olduğunu kabul edin. Bu doğrultuda ona sorular sorun ve etkilemek için çaba gösterin.

Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu - 5

5- SOSYAL MEDYA HESABINA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

Sosyal medya paylaşımları onun hakkında size ipucu verse de her zaman her şeyi doğru olarak yansıtmaz. Bu sebeple her şeyi onun hakkında sosyal medyada öğrendiklerinize dayandırmayın.

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