Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu

2- ONA NASIL OLDUĞUNU SORUN

Kadın ya da erkek fark etmez insanın kendini önemli hissetmekten daha çok sevdiği hiçbir şey yoktur. Bu sebeple karşınızdaki kişinin nasıl olduğuyla ilgilendiğinizi gösterirseniz, bu onun için ikna edici olacaktır.