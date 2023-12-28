Sizden uzaklaşan birini yeniden kazanmanın 5 yolu
Geçmişteki bir ilişkinizi aklınızdan çıkaramıyor ve devam etseydiniz nasıl olacağını düşünüyorsanız hala o kişiye ilgi duyuyor olabilirsiniz. Peki eski aşkınıza tekrar nasıl yaklaşabilirsiniz?
1- SİZİNLE TEKRAR KONUŞMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENİN
Reddedilmek, her insan için oldukça zor bir duygudur. Ancak tekrar iletişime geçtiğinizde konuşmanın nasıl gittiğine dair genel bir fikir edinebilirseniz, eski aşkınızın sizinle tekrar konuşmak isteyip istemediğini anlayabilirsiniz.