Terapist yanıtladı: Eşler arasındaki cinsel çekimin azaldığı nasıl anlaşılır

CİNSEL ÇEKİM İKİNCİ PLANA ATILIYOR

Ancak bu erkeklerin partnerlerini cinsel çekimi göz önünde bulundurmadan seçtiklerini fark eden terapist, şu soruyu sormaktan kendini alamıyor: Bir insan, hayat arkadaşını nasıl hiç cinsel çekim hissetmeden seçebilir? Bu ilişkiler nasıl devam eder, nasıl gelişir? Daha önce var olmayan cinsel çekim, daha sonradan ortaya çıkabilir mi?

30’larındaki erkeklerin evlenmek istedikleri kadını bulduklarında bir şey dışında her şeyi kontrol ettikleri belirtiliyor. Evlenecekleri kadının iyi bir arkadaş olmasına, harika bir anne olmasına, aile ve arkadaşlarla iyi anlaşmasına dikkat eden erkekler ‘cinsel çekim’i çoğunlukla ikinci plana atıyor.