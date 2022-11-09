Terapist yanıtladı: Eşler arasındaki cinsel çekimin azaldığı nasıl anlaşılır

Ünlü ilişki terapisti Ian Kerner, yaptığı onlarca terapi seansı ve tanıştığı yüzlerce çiftten topladığı verilerle bazı sonuçlara ulaştı. CNN Health’e konuşan terapist, özellikle erkeklerin, eşlerini seçerken aralarındaki cinsel çekime dikkat etmediğini belirtti.
“So Tell Me About the Last Time You Had Sex” adındaki son kitabında çiftlere yol gösteren terapist’e göre, kendisine danışmaya gelen birçok erkek, nedenini bilmediği bir şekilde eşine karşı arzu hissetmiyor. Bunun sebebi belki stres, belki de düşük testesteron seviyeleri...
Ancak bu erkeklerin partnerlerini cinsel çekimi göz önünde bulundurmadan seçtiklerini fark eden terapist, şu soruyu sormaktan kendini alamıyor: Bir insan, hayat arkadaşını nasıl hiç cinsel çekim hissetmeden seçebilir? Bu ilişkiler nasıl devam eder, nasıl gelişir? Daha önce var olmayan cinsel çekim, daha sonradan ortaya çıkabilir mi?
30’larındaki erkeklerin evlenmek istedikleri kadını bulduklarında bir şey dışında her şeyi kontrol ettikleri belirtiliyor. Evlenecekleri kadının iyi bir arkadaş olmasına, harika bir anne olmasına, aile ve arkadaşlarla iyi anlaşmasına dikkat eden erkekler ‘cinsel çekim’i çoğunlukla ikinci plana atıyor.
Cinselliğin, platonik ilişkiyi romantik ilişkiden ayıran en önemli şey olduğunu belirten terapist, çiftleri zor zamanlarda bir arada tutan yegane şeyin ‘cinsellik’ olduğunu vurguluyor.
Indiana Üniversitesi’nden Dr. Justin Lehmiller, “Araştırmalara göre fiziksel çekim bir insanın romantik ilişkiden karşı cinsten beklediği en önemli şeylerden biri olsa da listenin en başında gelmiyor. Zeka, espri anlayışı, dürüstlük ve nezaket, daha önemli olmasa da cinsel çekim kadar önemli” diyor.
Peki cinsel çekim olmadan ilişki sürer mi? Düzenli ve sağlıklı bir cinsel ilişki stres, anksiyete ve depresyonla başa çıkmaya yardımcı olurken ilişkinin derinlik kazanmasını sağlar. Seks terapisti Eva Dillon “Eğer ilişki bir yemekse cinsellik de protein gibi bu yemeğin bir parçası olmalıdır” diyor.
Eşinize karşı duyduğunuz cinsel arzu azalırsa ne yapmalısınız? Çiftlerin birbirine dürüst olması ve duygularını açıkça dile getirmesini öneren uzmanlar, eğer yeterince üzerine çalışılırsa cinsel çekimin zamanla artabileceğini söylüyor.