Uyku kalitenizi artırmanın 5 yolu

Çatışma çözmenin temel kurallarını uygulayın. Uyku sorununuzu eşinize anlatacaksanız 'sen dilini' kullanarak suçlayıcı ve eleştirici olmayın. Sorunu nazik bir şekilde dile getirin. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu belirterek konuşmaya çalışın.
Uykunuzu alamadığınız için şikayetçi olabilirsiniz. Ancak eşiniz de aynı sorunu yaşıyor olabilir. Eşinizin isteyerek uykunuzu bölmediğinin farkında olup sorunu kişisel bir savaş haline getirmeyin.
Esas sorunu bulmak için harekete geçin. Sorunu nasıl çözeceğinizi anlamak için partnerinize nazikçe bir uyku değerlendirmesi yaptırmasını önermek, uzun vadede ikinize de yardımcı olabilir. Birlikte çözüm bulmaya çalışmak partnerinizi de rahatlatacaktır.
Kendiniz ve eşiniz için en uygun çözümü bulmak için harekete geçin. Örneğin göz maskeleri, kulak tıkaçları, karartma perdeleri ve beyaz gürültü makineleri gibi kolay çözümler partnerinizin horlaması, CPAP kullanması veya siz derin uykudayken ışıkları açması nedeniyle uyanmanıza sebep olan duyusal uyarımı azaltmaya yardımcı olabilir.
Aklınıza gelen her şeyi denediniz ve hala eşinizle iyi uyuyamıyorsanız fiziksel bağınızın büyük bir kısmını yatakta geçirdiğinizden emin olun. Ayrı uyumaya karar verirseniz, o zaman yakınlaşmaya zaman ayırmalı ve hatta yakınlaşmaya daha istekli olmalısınız. Ya da yatakta uzanıp, fiziksel yakınlık kurup ve birlikte uyku öncesi sohbeti ile zaman geçirip uykuya dalmaya hazır olduğunuzda yatakları ayırabilirsiniz.