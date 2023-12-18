Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu
Duygusal ve fiziksel yakınlık kurmak, sağlıklı bir ilişki için ilk kuraldır. Ancak uzak mesafeli bir ilişkide dinamiği sağlamak kolay olmayabilir. İşte aranızda kilometreler olan sevgilinizle aşkınızı canlı tutmanın yolları...
1- BİRBİRİNİZİ EVDE ZİYARET EDİN
Uzak mesafe ilişkisinde birbirinizi görmek çok önemlidir. Ancak hafta sonları bir otele tatile gitmek yerine birbirinizin evine gidin. Böylece partnerinizin günlük hayatına dair fikir sahibi olabilirsiniz.