Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu

Duygusal ve fiziksel yakınlık kurmak, sağlıklı bir ilişki için ilk kuraldır. Ancak uzak mesafeli bir ilişkide dinamiği sağlamak kolay olmayabilir. İşte aranızda kilometreler olan sevgilinizle aşkınızı canlı tutmanın yolları...

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 1

1- BİRBİRİNİZİ EVDE ZİYARET EDİN

Uzak mesafe ilişkisinde birbirinizi görmek çok önemlidir. Ancak hafta sonları bir otele tatile gitmek yerine birbirinizin evine gidin. Böylece partnerinizin günlük hayatına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 2

2- PAYLAŞIMCI OLUN

Ayrı olduğunuzda yakınlık kurmak için yapabileceğiniz en önemli şey konuşmaktır. Gününüz hakkında konuşun ve partnerinize neler yaptığını sormayı ihmal etmeyin.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 3

3- GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYA ÇALIŞIN

Programınız çok yoğun olsa da her gün hızlı bir görüntülü sohbet için zaman ayırabilirsiniz. Birbirinizi her gün, beş dakika bile olsa görebilmek, yakınlığın gelişmesinde önemli bir adımdır.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 4

4- SIK SIK FOTOĞRAF GÖNDERİN

Gün boyunca fotoğraf çekip yollamak patnerinizle deneyimlerinizi paylaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 5

5- ÖĞRENMEYE İSTEKLİ OLUN

Ne kadar yakınlık kurmaya çalışırsanız çalışın, ayrı yaşarken partneriniz hakkında muhtemelen bilmediğiniz şeyler olacaktır. Bu sebeple partnerinizle ilgili her konuda meraklı olun.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 6

6- ÇABA GÖSTERİN

Uzak mesafeli ilişki yürütürken mutlu olmak için daha fazla çaba göstermek gerekir. Göstereceğiniz çaba sayesinde daha sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 7

7- PLANLI OLUN

Birlikte geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için planlı olun.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 8

8- HAYAL KURUN

Ayrıyken yaşayamayacağınız fiziksel yakınlığın hayalini kurun.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 9

9- GERİ SAYIMI BAŞLATIN

Uzak mesafe ilişkisi sürdürmeyi seçtiğinizde, ne kadar süre ayrı yaşayabileceğinize karar verin. Geleceğinizi, birlikte yaşayacağınızı hayal edin ve oraya ulaşmak için bir plan oluşturun.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu - 10

10- KİŞİSEL ZAMANINIZIN TADINI ÇIKARIN

Partnerinizle uzak mesafe ilişkisi yaşarken; sahip olduğunuz kişisel zamanın değerini bilin. Sizi mutlu eden şeyleri yapın ve partnerinize bunlardan bahsedin. Çünkü birey olarak ne kadar mutlu ve rahat olursanız, ilişkiniz de o kadar sağlıklı sürecektir.

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