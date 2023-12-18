Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 10 yolu

3- GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYA ÇALIŞIN

Programınız çok yoğun olsa da her gün hızlı bir görüntülü sohbet için zaman ayırabilirsiniz. Birbirinizi her gün, beş dakika bile olsa görebilmek, yakınlığın gelişmesinde önemli bir adımdır.