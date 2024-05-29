Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret
Birini çok seviyor ve onunla ilişkinizin devam etmesini istiyor olabilirsiniz. Ancak partnerinizin davranışları kafanızı karıştırıyor ve bazen sevilmediğinizi hissediyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. Peki bunu nasıl anlayabilirsiniz?
1- HATALARINIZI GÖREMİYORSANIZ
Güzel ya da yakışıklı olduğunun farkında olan partnerinizin eğer sizi nasıl etikeyeceğini biliyor ve ne olursa olsun ona kızamıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var demektir.