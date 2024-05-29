Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret

Birini çok seviyor ve onunla ilişkinizin devam etmesini istiyor olabilirsiniz. Ancak partnerinizin davranışları kafanızı karıştırıyor ve bazen sevilmediğinizi hissediyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. Peki bunu nasıl anlayabilirsiniz?

Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret - 1

1- HATALARINIZI GÖREMİYORSANIZ

Güzel ya da yakışıklı olduğunun farkında olan partnerinizin eğer sizi nasıl etikeyeceğini biliyor ve ne olursa olsun ona kızamıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var demektir.

N-LIFE HABERLERİ

Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret - 2

2- SİZİNLE YETERİNCE İLETİŞİM KURMUYORSA

Partneriniz sizinle yeterince iletişim kurmuyor ve sürekli daha uygun olduğunda konuşup görüşebileceğinizi söylüyorsa her şeyi gözden geçirmelisiniz.

Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret - 3

3- YANINDA DOĞAL OLAMIYORSANIZ

Partnerinizi etkilemek için bin bir kılığa giriyor, hiç yapmayacağınız davranışları sırf onun ilgisini çekebilmek adına yapıyorsanız, yanlış kişiyle birliktesiniz demektir.

Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret - 4

4- PARTNERİNİZİN İLİŞKİ DIŞINDA BAŞKA BİR HAYATI YOKSA

Partnerin ilgili olması herkesi mutlu eder. Ancak tek ilgi alanı olunduğunda, onun başka bir hayatının olmamasına sebep olacaktır.

Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret - 5

5- HUZURSUZSANIZ

Fikir ayrılıkları ve tartışmalar her ilişkide normaldir. Ancak bu tartışmaların sıklığı artıyor ve kavgalarınızda saygı ortadan kalkıyorsa ilişkinizi gözden geçirmelisiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER