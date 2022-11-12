 Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları | N-Life

Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden adından söz ettirmeyi başaran Çöp Adam, kasım ayının son haftasında ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları

Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları - 1

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisinin detayları belli oldu. İlk tanıtımı görücüye çıkan Çöp Adam, çarşamba akşamları yayınlanacak.

Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları - 2

Çöp Adam dizisi 23 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları - 3

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları - 4

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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