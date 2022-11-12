Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisinin detayları belli oldu. İlk tanıtımı görücüye çıkan Çöp Adam, çarşamba akşamları yayınlanacak.
Çöp Adam dizisi 23 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.