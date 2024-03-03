Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un başı kendisini "Mehdi" sanan bir tacizci ile dertte. Ünlü şarkıcıya "Evlenelim" mesajları atan tacizci, işi şarkıcının sevgilisine kadar vardırdı. Hatta evinin önüne gitti. Derya Uluğ polisi arayınca da gözaltına alındı.

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 1

"Mehdi" olduğunu iddia eden bir kişi, şarkıcı Derya Uluğ’un evinin önüne gitti. 

Israrlı şekilde tacizlerini sürdüren şüphelinin "Sevgilinden ayrıl, evlenelim" diyerek ortalığı ayağı kaldırdığı öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 2

Bir kişinin sosyal medya hesabından sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ettiği iddia edilmişti. 

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 3

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylediği belirtilmişti. Hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istediği iddialar arasındaydı.

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 4

"Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit ettiği öğrenilirken, şarkıcı şikayet edeceğini söylese de tacizlerin ardı arkası kesilmediği ortaya çıktı.

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 5

Derya Uluğ onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam ettiği belirtildi. Buna göre şüpheli tacizin boyutlarını ünlü sanatçının evinin önüne gelme noktasına kadar taşıdı.

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 6

İddialara göre güvenlik girişini engelleyince tehditler savurdu. Site güvenliği ile tacizci arasında arbede yaşandı. Derya Uluğ'un konudan haberi olunca hemen polise haber verdi. 

Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle - 7

Polis olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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