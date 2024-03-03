Derya Uluğ'un tacizci kabusu: Ben mehdiyim, evlen benimle
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un başı kendisini "Mehdi" sanan bir tacizci ile dertte. Ünlü şarkıcıya "Evlenelim" mesajları atan tacizci, işi şarkıcının sevgilisine kadar vardırdı. Hatta evinin önüne gitti. Derya Uluğ polisi arayınca da gözaltına alındı.
"Mehdi" olduğunu iddia eden bir kişi, şarkıcı Derya Uluğ’un evinin önüne gitti.
Israrlı şekilde tacizlerini sürdüren şüphelinin "Sevgilinden ayrıl, evlenelim" diyerek ortalığı ayağı kaldırdığı öğrenildi.