2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları belli oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.
O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora performans sergileyecek.P rogramda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.
Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.
Birbirinden ünlü isimlerin ses yeteneklerini sergileyeceği yılbaşı özel bölümününe dair ilk görüntüleri Acun Ilıcalı paylaştı.
Görüntüler ardından en çok konuşulan Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Şarkıcı Murat Boz'un düeti oldu. Boz'un ‘Özledim’ şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu.