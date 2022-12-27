2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Birbirinden ünlü isimlerin ses yeteneklerini sergileyeceği yılbaşı özel bölümününe dair ilk görüntüleri Acun Ilıcalı paylaştı.

Görüntüler ardından en çok konuşulan Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Şarkıcı Murat Boz'un düeti oldu. Boz'un ‘Özledim’ şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu.