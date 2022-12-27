2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi

Yılbaşı akşamlarının gelenekselleşen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün detayları belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan O Ses yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri sahne alacak. Peki, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak? İşte O Ses yılbaşı özel programının yarışmacıları

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi - 1

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları belli oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi - 2

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora performans sergileyecek.P rogramda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi - 3

Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kimler yarışacak, yarışmacılar kimler? Yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüler geldi - 4

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Birbirinden ünlü isimlerin ses yeteneklerini sergileyeceği yılbaşı özel bölümününe dair ilk görüntüleri Acun Ilıcalı paylaştı.
Görüntüler ardından en çok konuşulan Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Şarkıcı Murat Boz'un düeti oldu. Boz'un ‘Özledim’ şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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