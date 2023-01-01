2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak?

2023 Survivor kadrosu açıklandı. Survivor bu sezon Ünlüler ve Fenomenler konsepti ile ekranlarda olacak. Yayın tarihi de belli olan Survivor'ın ünlüler- influencer'lar (fenomenler) kadrosu açıklandı. Peki, yeni sezonun ünlüler ve influencer'lar yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak?

2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak? - 1

Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Survivor ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım fragmanı ile Survivor 2023 yarışmacıları ve isimleri açıklandı.

2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak? - 2

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak? - 3

INFLUENCER'LAR KADROSU

Buse Plan,
Chaby Han,
Halil İbrahim Göker,
Elanur,
Alper Rende,
Kürşat Juan,
Aysu Keskin,
Barış Telli.

2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak? - 4

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardini

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