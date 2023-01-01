2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak?

Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Survivor ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım fragmanı ile Survivor 2023 yarışmacıları ve isimleri açıklandı.
MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.
Buse Plan,
Chaby Han,
Halil İbrahim Göker,
Elanur,
Alper Rende,
Kürşat Juan,
Aysu Keskin,
Barış Telli.
Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardini