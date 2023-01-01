2023 Survivor kadrosu açıklandı: Yeni sezon yarışmacılar, ne zaman başlayacak?

Survivor 2023'ten heyecanla beklenen kadro tanıtımları geldi. Tanıtımda yeni sezonda yarışacak isimlere yer verildi. Survivor ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım fragmanı ile Survivor 2023 yarışmacıları ve isimleri açıklandı.