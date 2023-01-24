Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süre gündem olmuştu.
Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından beyazperdeye aktarılan 'Bihter' adlı filmin kadrosu yavaş yavaş açıklanmaya başlandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal karakteri için genç oyuncu Helin Kandemir’le anlaşma aşamasında olunduğu iddia edildi.
Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Kandemir'in Nihal karakterine nasıl hayat vereceği merak konusu oldu.
2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.
Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.