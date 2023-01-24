Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Bihter rolüne Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği haberlerinin ardından Nihal karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 1

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süre gündem olmuştu.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 2

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından beyazperdeye aktarılan 'Bihter' adlı filmin kadrosu yavaş yavaş açıklanmaya başlandı.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal karakteri için genç oyuncu Helin Kandemir’le anlaşma aşamasında olunduğu iddia edildi.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 4

Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Kandemir'in Nihal karakterine nasıl hayat vereceği merak konusu oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 5

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Aşk-ı Memnu filminin Nihal'i belli oldu - 6

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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