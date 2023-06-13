Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı "Çöp Adam" yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde Peri ve Tamer'in bebeğinin olmasının yalıda nasıl bir yankı bulacağı merak konusu oldu. İşte Çöp Adam 25. bölüm özeti...
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam", sezon finaliyle 14 Haziran Çarşamba akşamı Star’da izleyici karşısına çıkacak.