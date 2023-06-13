Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı "Çöp Adam" yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde Peri ve Tamer'in bebeğinin olmasının yalıda nasıl bir yankı bulacağı merak konusu oldu. İşte Çöp Adam 25. bölüm özeti...

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam", sezon finaliyle 14 Haziran Çarşamba akşamı Star’da izleyici karşısına çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 2

Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirmi beşinci bölümünün konusu şöyle;

Peri’nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri’nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri’yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 3

Tamer, Berrin ve Damla’ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla’ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 4

Bülent, Elit’e Tamer’in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit’le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit’le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 5

Yavuz, Meryem’i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 6

Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 7

Meryem’in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 8

"Çöp Adam", Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam sezon finalinde neler olacak? Peri ve Tamer'in bebek sevinci - 9

ÇÖP ADAM 25. BÖLÜM FRAGMANI

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