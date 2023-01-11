Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran, reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 13 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Mine Tugay'ın hayat verdiği Defne karakteri sonrası, Yalı Çapkını'na Fırat Çelik konuk olacak.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicileri ekrana kitlemeye devam ediyor.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 2

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın 17. bölümüne Fırat Çelik dahil oluyor.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 3

EFE ROLÜYLE KADRODA

Dizide Efe, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) kolejden tanıdığı Defne'nin arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yurt dışından gelen Defne'nin arkadaşı 'Efe' karakterinin Yalı Çapkını dizisinde 5 bölüm kalması bekleniyor.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 4

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanında da Defne'nin teklifiyle bir reklam çekimi yapmak isteyen Seyran'ın, Ferit ile karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. Bu duruma karşı çıkan Ferit'in Seyran'a; "Senin soyadın Korhan olması Defne'nin de Efe'nin de umrunda olmazsın" demesi damga vurdu.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 5

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 16. bölüme; Defne (Mine Tugay) karakterinin gelişi ve Ferit'in babası ile yengesini gördükten sonra öfkesini Seyran'a yansıtması damga vurdu. Yalıya geçtikten sonra araları düzelen Seyran ve Ferit'in Gülgün'ün ayarladığı dergi çekiminde Defne ile tanıştı.

Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda - 6

Babasıyla yengesine birlikte gören Ferit'in Seyran'ın bunu bilmesine sinirlenerek onu kovması ve Defne ile yakınlaşmak için onun evine gittiğinde Seyran'ı karşısında görmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

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