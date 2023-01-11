Fırat Çelik 'Efe' rolüyle Yalı Çapkını'nda

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanında da Defne'nin teklifiyle bir reklam çekimi yapmak isteyen Seyran'ın, Ferit ile karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. Bu duruma karşı çıkan Ferit'in Seyran'a; "Senin soyadın Korhan olması Defne'nin de Efe'nin de umrunda olmazsın" demesi damga vurdu.