Yalı Çapkını'nda Defne'den ters köşe! 'Bir kere de şaşırt bizi Ferit'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Defne'nin Ferit'e yaptığı ters köşe damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; yılbaşı yemeği sonrası yalıya dönen Ferit ve Seyran'dan Ferit, kazandığı iddia sonrası Seyran'ın kendisini uzun bir süre öpmesini beklerken hayal kırıklığına uğradı. Telefonunu arabada bıraktığını fark edince bahçeye inen Ferit, sarhoş olan Sultan'ın yanına gelmesiyle sinirlendi. Onu yollayama çalıştığı sırada Yusuf, ikisini gördü.
Ferit Korhan, telefonunu alıp odasına çıkarken, babasını yengesi İfakat'in kapısında saçıyla oynarken gördü. Şaşıran Ferit'i fark eden Orhan ve İfakat, Kazım'ın yarın yalıya geleceğini ve onun hakkında konuştuklarını söyledi. Gördüğüne anlam veremeyen Ferit, Seyran'ın kendisini öpmesi için ısrarcı davranarak uyudu.
Ertesi sabah yalıya gelen Kazım, istediği arsayı aldırdı. Bu sırada Seyran'ı ısrarla arayan Yusuf, Sultan ile Ferit'i gördüğünü söyledi. Bunun doğru olup olmadığını anlamak isteyen Seyran, mutafaktan kahve isteyerek özellikle Sultan'ın getirmesini söyledi. Sultan odaya gelince de onu rüyasında gördüğüne dair bir şeyler anlattı.
Gülgün Korhan ise kahvaltı sofrasında Orhan ile kolejden tanıdıkları Defne'nin iyi bir dergiye editör olduğunu ve onunla konuşarak Seyran ile Ferit için çekim ayarladığını söyledi.
İfakat ile Orhan, buna karşı çıksa da hem Halis Ağa hem de Ferit-Seyran ikilisinin isteğiyle çekim onaylandı. Bunun ardından İfakat, Suna'ya kardeşine eşlik etmesini söyledi.
Yılbaşı yemeği dönüşü kimseye görünmeden Abidin'e hediye aldığı bilekliği veren Suna, çekime giderken onu taktığını gördü. Seyran ile Ferit, Abidin'in üzerine giderken; Suna da sesini çıkarmadan güldü.
Stüdyoya gittiklerinde Defne Hanım'ın asistanı Mine tarafından karşılanan üçlüden Suna, Mine'nin Ferit'e olan ilgisine kızdı. Seyran ile Suna'yı duyan Defne de misafirleriyle kendisi ilgileneceğini söyledi.
Seyran, Suna ve Ferit ile yakından ilgilenen Defne, Gülgün ve Orhan'ı çok iyi tanıdığına, Gülgün'ün çok erken evlendiğine dair yorumlarıyla Ferit'i kızdırdı. Defne'den hiç hoşlanmadığını belirten Ferit, annesini kıskandığını da söyledi. Çekim bittiğinde Defne; Ferit, Seyran ve Suna'yı akşam düzenlenen etkinliğe davet etti. Ferit Korhan da gelmeyeceklerini belirtti.
Eve gittiğinde annesine Defne ile ilgili uyarılarda bulunan Ferit, sonrasında odasına gitti. Seyran ile yalnız kalmaya çalışan Ferit, eşine kendisini biraz rahat bırakmasını, bunu yaparsa prens ile prensesin masalının başlayacağını anlattı. Tam Seyran'ı öpeceği sırada Suna kapıyı çaldı.
Hep birlikte oturdukları sırada Defne, Seyran'a çekilen fotoğrafları yolladı. Çekilen kareleri uygun bulmayan Ferit, bu konuyla ilgili babasına gittiğinde büyük bir şok yaşadı.
Babasının çalışma odasının kapısı kapanmadığı için aralıktan bakan Ferit, Orhan ile İfakat'i el ele gördü. Bu durumu kabullenemeyen Ferit, Defne'nin davet edeceği partiye gideceklerini söyledi.
Birlikte partiye giden Ferit, Seyran ve Suna'dan Ferit, alkolü fazla kaçırdı. Seyran'la eğlenen ve bütün gece dans eden Ferit, Suna ve Abidin tuvalete gidince Seyran'ın da ısrarıyla ona içini döktü. Babasıyla yengesini gördüğünü anlatan Ferit'e cevap veremeyen Seyran, daha önce onları gördüğünü ama söyleyemediğini belirtti.
Duyduklarıyla çılgına dönüp Seyran'a "Sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Çabuk git buradan. Sen benim dostum musun, düşmanım mısın?" diye bağıran Ferit, kendisine kızan Suna'ya da "Bana daha önce söylediklerini ne çabuk unuttun" dedi. Abidin de Seyran ve Suna'yı alıp yalıya götürdü.
Defne ile birlikte partide kalan Ferit, kızlar gidince Pelin'i aradı. Bu sırada Serdar'ın evinde olan Pelin, ona dışarıda olduğunu söyleyerek telefonunu kapattı. Defne ile yakınlaşmaya çalışan Ferit, o geri durup gitmek isteyince onun telefonunu aldı.
Eve gittiğinde kocasını yalnız bıraktığı için kendisine kızan İfakat'a Seyran, "Ahlaksız kadınlar göz mü koyar yoksa?" diye sert çıktı. Seyran'a terbiyesizlik yapmamasını söyleyen İfakat, Suna'yı da kardeşine yakın olmaması konusunda uyardı.
Bu sırada Ferit Korhan, Defne'nin kapısına geldi. "Ben de seni bekliyordum" diyen Defne, onu içeri buyur ederken; Seyran'ın salonda beklemesi herkesi şaşırttı.
Son sahnede Defne'nin yaptığı hamleye ve Ferit'e sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Defne, Ferit ve Seyran'ın yakınlaşmasını sağlayacak"
"Bir kere de şaşırt bizi Ferit"
"Helal olsun sana Defne"
"Seyran'ın orada olacağını hiç beklemiyordum"
"Defne için geldin ama Seyran'la karşılaştın Ferit Korhan"
"Seyran akıllı ve stratejik olmalı artık"
"Bir oh çektim bölüm sonunda. Ferit o eve gelince bir korkmadım değil, fakat Defne bizi ters köşe yaptı"
"Defne’yi de tebrik etmek lazım, Ferit’in ağına düşmedi"
"Ferit yine Ferit’liğini yaptı"