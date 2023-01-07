Yalı Çapkını'nda Defne'den ters köşe! 'Bir kere de şaşırt bizi Ferit'

GÜLGÜN'DEN DERGİ ÇEKİMİ JESTİ

Gülgün Korhan ise kahvaltı sofrasında Orhan ile kolejden tanıdıkları Defne'nin iyi bir dergiye editör olduğunu ve onunla konuşarak Seyran ile Ferit için çekim ayarladığını söyledi.

İfakat ile Orhan, buna karşı çıksa da hem Halis Ağa hem de Ferit-Seyran ikilisinin isteğiyle çekim onaylandı. Bunun ardından İfakat, Suna'ya kardeşine eşlik etmesini söyledi.