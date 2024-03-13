Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi)

GÜLLAÇ TARİFİ

İki kilo sütü derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan sütü 10-15 dakika dinlenmeye bırakın, içine gülsuyunu ve şekeri ilave edin. Güllaç yapraklarını bir kabın içine koyun, sütle ıslatın ve birkaç dakika bekletin. Islanan güllaç yapraklarını bir başka tepsiye dizin ve üzerine biraz daha süt dökün. Dört beş yaprak yufka dizdikten sonra yaprakların üzerine karıştırdığınız fındık, hindistancevizi ve pudra şekerini serpin. Üstünü güllaç yapraklarıyla kapatın. Kalan sütü, yaprakların üstüne dökün ve iyice çekene kadar bekletin. Süt çekilince üzerini hindistancevizi, antepfıstığı, çekilmiş fındık ve kiraz şekeri ile süsleyebilirsiniz.