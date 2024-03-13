Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi)

Osmanlı saray mutfağında baş tacı edilen, oruç ve iftarla özdeşleşen lezzetlerden güllaç, ramazan sofralarını süslemeye devam ediyor. Peki, güllaç nasıl yapılır, güllaç yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte adım adım güllaç tarifi...

Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi) - 1

Hafif ve sütten yapıldığı için besleyici bir tatlı olan güllaç, mideyi yormadığı ve hazmı kolay olduğu için ramazanda çok tüketiliyor. Gül suyunun serinletici aroması da oruç tutanların tercih etmesinde önemli rol oynuyor.

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Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi) - 2

İncecik kırılgan güllaç yufkaları sac tavalar üstünde nişastalı akıtma bir hamurla yapılır, kurutulur ve ağırlık altında düzleştirilir. Bu güllaç yaprakları gül suyu ile tatlandırılmış süt ile yumuşatılarak kat kat tepsilere yayılır, aralarına bölgesine göre ceviz veya badem döşenir.

Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi) - 3

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

5-10 adet güllaç yaprağı,
2 kilo süt,
5000 gram toz şeker,
2-3 yemek kaşığı gülsuyu,
250 gram ince çekilmiş fındık,
100 gram hindistancevizi,
100 gram pudra şekeri,
100 gram çekilmiş fıstık içi veya ceviz.

Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi) - 4

GÜLLAÇ TARİFİ

İki kilo sütü derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan sütü 10-15 dakika dinlenmeye bırakın, içine gülsuyunu ve şekeri ilave edin. Güllaç yapraklarını bir kabın içine koyun, sütle ıslatın ve birkaç dakika bekletin. Islanan güllaç yapraklarını bir başka tepsiye dizin ve üzerine biraz daha süt dökün. Dört beş yaprak yufka dizdikten sonra yaprakların üzerine karıştırdığınız fındık, hindistancevizi ve pudra şekerini serpin. Üstünü güllaç yapraklarıyla kapatın. Kalan sütü, yaprakların üstüne dökün ve iyice çekene kadar bekletin. Süt çekilince üzerini hindistancevizi, antepfıstığı, çekilmiş fındık ve kiraz şekeri ile süsleyebilirsiniz.

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