Güllaç nasıl yapılır? (Güllaç malzemeleri ve tarifi)
Osmanlı saray mutfağında baş tacı edilen, oruç ve iftarla özdeşleşen lezzetlerden güllaç, ramazan sofralarını süslemeye devam ediyor. Peki, güllaç nasıl yapılır, güllaç yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte adım adım güllaç tarifi...
Hafif ve sütten yapıldığı için besleyici bir tatlı olan güllaç, mideyi yormadığı ve hazmı kolay olduğu için ramazanda çok tüketiliyor. Gül suyunun serinletici aroması da oruç tutanların tercih etmesinde önemli rol oynuyor.