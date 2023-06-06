Gülseren Budayıcıoğlu’ndan "Yalı Çapkını" paylaşımı

"AFRA BENİM KIYMETLİM"

Saraçoğlu'nun sette çekilen görüntüsünü paylaşan Gülseren Budayıcıoğlu, ''Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler ama çok kızmışsınız bana… 'Afra neden yok?' demişsiniz. Demek Afra’yı bu kadar çok seviyorsunuz. Buna ben de çok memnun oldum çünkü Afra benim kıymetlim… O gün Afra’nın çekimleri vardı ve ben de yanındaydım ama kızcağız öyle zorlandı ki, elinde süpürge ve hortum yerleri yıkıyordu ve çekim tekrar tekrar yapılıyordu. Bir de ben onu yormak istemedim. Yakında "Yalı Çapkını" gecesinde yine beraberiz. Bu sefer de Afra ile fotoğraf çektireceğim. Oyuncularımızın hepsi mükemmel bence, sizce de öyle değil mi? İyi geceler, çok sevgiler…'' ifadelerini kullandı.