Gülseren Budayıcıoğlu’ndan "Yalı Çapkını" paylaşımı

Yazar ve psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, esin kaynağı olduğu Yalı Çapkını dizisinin sezon finali bölümü çekimleri için Gaziantep'e gitti. Ünlü isim, sette çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Dizinin "Ferit Korhan"ı Mert Ramazan Demir ile poz veren Gülseren Budayıcıoğlu, paylaşımına “Hafta sonu Yalı Çapkını ekibi olarak hepimiz Gaziantep’teydik. Gaziantep gerçekten harika bir şehir, yemekleri derseniz anlatılmaz, tadılır. Dizinin sezon sonu çekimleri yine başladığımız yerde çekildi. Oyuncularımız ve teknik ekip arı gibi çalışıyor. Biz Mert’le sohbet ederken Afra çekimdeydi. Zeugma Müzesi de muhteşemdi. Çingene Kızı’na bakmalara doyamadık. Antep halkı bizi çok güzel ağırladı, yoğun sevgi ve ilgileriyle bizleri mutlu ettiler… Teşekkürler Gaziantep…” notunu düştü.
Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı Afra Saraçoğlu ile fotoğraf paylaşmamasıyla ilgili de açıklama yaptı.
Saraçoğlu'nun sette çekilen görüntüsünü paylaşan Gülseren Budayıcıoğlu, ''Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler ama çok kızmışsınız bana… 'Afra neden yok?' demişsiniz. Demek Afra’yı bu kadar çok seviyorsunuz. Buna ben de çok memnun oldum çünkü Afra benim kıymetlim… O gün Afra’nın çekimleri vardı ve ben de yanındaydım ama kızcağız öyle zorlandı ki, elinde süpürge ve hortum yerleri yıkıyordu ve çekim tekrar tekrar yapılıyordu. Bir de ben onu yormak istemedim. Yakında "Yalı Çapkını" gecesinde yine beraberiz. Bu sefer de Afra ile fotoğraf çektireceğim. Oyuncularımızın hepsi mükemmel bence, sizce de öyle değil mi? İyi geceler, çok sevgiler…'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu, daha önce ntv. com.tr'ye verdiği röportajda Yalı Çapkını dizisiyle alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Seyirciler, Yalı Çapkını dizisindeki karakterleri sevdiler. Kötü karakterimizi de iyileri de sevdiler. Biz orada çok genç iki insanın hikayesini anlattık. Daha erişkin bile olmamış çocuklar, fakat iki tarafın da ailesi evlen diyor. Bizim memleketimizde bu çok yaşanıyor, biz 'Yok canım olur mu öyle şey?' desek de, bizim asıl gerçeklerimiz bunlar. Şehirlerde biz bunları görmüyor olabiliriz ama, bu gerçekleri gösteriyorum. İnşallah Allah sağlık verirse göstermeye de devam edeceğim."
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 2 Haziran akşamı yayınlanan 35. bölümüne Seyran ile Ferit'in ayrı düşmesi damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...
36. bölümüyle ekranlara kısa bir ara verecek olan Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tanımı da yayınlandı.