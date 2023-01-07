MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye'de final üçlüsünün belli olmasına saatler kaldı. Son olarak Burak Kaya'nın vedası ardından Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç son dörde kaldı. Bu dörtlüden ilk finale kalan isim Kıvanç oldu. İkinci finalist koltuğu için ise Metin, Görkem ve Ayaz mücadele etti.