MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak

Kısa bir süre sonra 2022 sezonunu noktalayacak olan MasterChef'in yarı finalistleri belirleniyor. Kıvanç'ın 69 puanla yarı finale yükselen ilk isim olmasının ardından, ikinci finalist de 6 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Şimdi gözler 3'üncü finalistte. 2022 sezonunun üçüncü ve son finalisti 7 Ocak'ta belli olacak. Peki, MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu?

MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak - 1

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye'de final üçlüsünün belli olmasına saatler kaldı. Son olarak Burak Kaya'nın vedası ardından Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç son dörde kaldı. Bu dörtlüden ilk finale kalan isim Kıvanç oldu. İkinci finalist koltuğu için ise Metin, Görkem ve Ayaz mücadele etti.

MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak - 2

İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Finale adını yazdırmak isteyen 3 isim ilk etapta tütsülenmiş somon pizzası hazırladı. Etabın sonunda Görkem 22 puan, Metin 22 puan ve Ayaz 19 puan aldı.

Yarışmacılar ikinci etapta ise 7 esanslı yağ ile yaratıcı bir tabak ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu etabın sonunda ise Metin 43 puan, Görkem ve Ayaz da 39 puan aldı.

Son etapta yarışmacılardan Danilo Şef'in 'Bir Gün Denizde' tarifini hazırlamaları istendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı.

MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak - 3

Üç etap sonunda 2022 sezonunun 2'nci finalisti belirlendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı. Böylece Metin yarı finale yükselen ikinci yarışmacı oldu.

MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak - 4

ÜÇÜNCÜ FİNALİST 7 OCAK'TA BELLİ OLACAK

MasterChef'in üçüncü ve son finalisti 7 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan 174. bölümde belli olacak. Üçüncü finalistik mücadelesi Görkem ve Ayaz arasında yaşanacak.

N-LIFE HABERLERİ

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