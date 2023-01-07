MasterChef'te 2. yarı finalist kim oldu? Üçüncü finalist 174. bölümde ortaya çıkacak

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye'de final üçlüsünün belli olmasına saatler kaldı. Son olarak Burak Kaya'nın vedası ardından Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç son dörde kaldı. Bu dörtlüden ilk finale kalan isim Kıvanç oldu. İkinci finalist koltuğu için ise Metin, Görkem ve Ayaz mücadele etti.
Finale adını yazdırmak isteyen 3 isim ilk etapta tütsülenmiş somon pizzası hazırladı. Etabın sonunda Görkem 22 puan, Metin 22 puan ve Ayaz 19 puan aldı.
Yarışmacılar ikinci etapta ise 7 esanslı yağ ile yaratıcı bir tabak ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu etabın sonunda ise Metin 43 puan, Görkem ve Ayaz da 39 puan aldı.
Son etapta yarışmacılardan Danilo Şef'in 'Bir Gün Denizde' tarifini hazırlamaları istendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı.
Üç etap sonunda 2022 sezonunun 2'nci finalisti belirlendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı. Böylece Metin yarı finale yükselen ikinci yarışmacı oldu.
MasterChef'in üçüncü ve son finalisti 7 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan 174. bölümde belli olacak. Üçüncü finalistik mücadelesi Görkem ve Ayaz arasında yaşanacak.