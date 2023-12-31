O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak.