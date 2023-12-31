O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde ekranların tanıdık simaları sahne alacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Çok izlenen programda sahneye çıkacak ünlü isimler ve jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çekimleri tamamlanan yılbaşı özel bölümünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.