O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde ekranların tanıdık simaları sahne alacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu - 1

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Çok izlenen programda sahneye çıkacak ünlü isimler ve jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çekimleri tamamlanan yılbaşı özel bölümünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu - 3

JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geleneksel hale gelen yarışmada bu sene dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak. Jüride ayrıca Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahne alacak isimler belli oldu - 4

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

Kubat, Norm Ender ve INJI’nin şarkılarıyla renklendireceği “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında Tolga Çevik ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

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