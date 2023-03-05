Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'e 7. bölümde dahil olan ve Erdal karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın'ın hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Tayanç Ayaydın'ın biyografisi...

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 1

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 2

ÖMER'İN KADROSUNA KATILDI

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze ile mahalle camisinin hocasının oğlu Ömer'in imkansız aşklarını konu alan diziye 7. bölümde dahil olan Tayanç Ayaydın, Reşat'ın önerisiyle Gamze'nin görüştüğü Doktor Erdal Aksu rolüne hayat veriyor.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 3

Ömer'in Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın yeni rolü kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Tayanç Ayaydın'ın bilinmeyenleri...

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 4

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamladı.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 5

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayaydın, 'Aliye' dizisindeki Doktor Kahraman rolüyle tanındı.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 6

Ardından 'Sakarya Fırat' dizisinde 'Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat' karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın, 'Hayat Şarkısı', 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Tozluyaka' gibi birçok yapımda rol aldı.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri - 7

İKİ EVLİLİK YAPTI

Tayanç Ayaydın 2011 yılında Bulut Köpük ile evlendi. Çiftin evliliği 4 ay sürdü. Ünlü isim 2015'te de Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlendi.

N-LIFE HABERLERİ

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