Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri

ÖMER'İN KADROSUNA KATILDI

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze ile mahalle camisinin hocasının oğlu Ömer'in imkansız aşklarını konu alan diziye 7. bölümde dahil olan Tayanç Ayaydın, Reşat'ın önerisiyle Gamze'nin görüştüğü Doktor Erdal Aksu rolüne hayat veriyor.