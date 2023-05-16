Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor"

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in 15 Mayıs akşamı yayınlanan 17. bölümüne; Erdal ve Süreyya'nın Ömer ve Gamze ilişkisini ailelere anlatması damga vurdu. Büyük yüzleşme sonrası "Kim itiraf edecek?" sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 1

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer", 15 Mayıs Pazartesi akşamı 17. bölümüyle ekranlara geldi. Erdal'ın da gizli aşkı öğrendiği bölüme, Gamze ve Ömer'in büyük yüzleşmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 2

GAMZE, ERDAL'DAN AYRILDI

Ömer son bölümde; Gamze, Erdal gelince Ömer'in tesadüfen yanında olduğunu söyledi. Ömer giderken Gamze'ye sözünü tutması gerektiğini belirtirken Erdal neler olduğunu sordu.

Ömer'in iş için kendisine kızdığını söyleyen Gamze, onunla yakınlaşamadığını ve ayrılmak istediğini ifade etti. "Ara verelim, bir düşün" diyen Erdal, Gamze'nin bu isteğini olgunlukla karşıladı.

Gamze gidince de Süreyya'yı arayan Erdal, onunla Ömer ve Gamze ile alakalı konuşmak istedi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 3

NİSA, ZERRİN'İ UYARDI

Babasının evinde Zerrin'i görüp şoke olan Nisa, onu ailesinden uzak durması için uyardı. Hakan'ı bıraktığını söyleyen Zerrin ise Reşat Hoca'ya üzüldüğü için geldiğini belirtti.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 4

ERDAL İLE SÜREYYA BİR ARADA

Kardeşiyle birlikte Erdal'ın yanına giden Süreyya, "Ben çok zor günler yaşıyorum. Bunun sebebi Gamze. İlişkileri olduğuna dair bir kanıtım yok ama nişanlıyken bizim aramızda Gamze ile alakalı sorunlar oldu. Ömer benden ayrıldı ya Gamze de sizden ayrılacak" dedi.

Erdal da "Ayrıldı zaten. Benim aklım almıyor. Ömer hala çocuk. Gamze böyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 5

ÖMER VE ERDAL YÜZLEŞTİ

Kızların yanından ayrılan Erdal, Ömer'in karşısına çıkıp onunla yüzleşti. Ömer, Gamze'yi sevdiğini, ona evlenme teklif etse de kabul etmediğini anlattı. Süreyya ile ilişkileri boyunca birbirlerinden uzak durduklarını belirtirken Figen ve Süreyya da bunları duydu.

Çok sinirlenen Süreyya, Ömer'den intikamını alacağını ve onun yıllarca hapis yatması için her şeyi yapacağını ifade etti.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 6

FATMA'DAN AYRILIK TEPKİSİ

Eve gidince Erdal'dan ayrıldığını söyleyen Gamze, annesinden büyük bir tepki görürken Erdal da onunla yeniden buluşmak istedi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 7

SÜREYYA'DAN GAMZE'YE TELEFON

Erdal'ın yanına giden Gamze, onun ne yapacağını söylemesiyle sinirlenince orayı terk etti. Gizlice onu bekleyen Ömer ise Gamze'ye sarıldı. İkili otururken Süreyya aradı. Gamze'ye bir sürü hakaret eden Süreyya, Ömer'in hapse girmesi için her şeyi yapacağını da dile getirdi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 8

EMİNE, TAHİR'E YAKALANDI

Ertesi sabah kızını takip eden Şükran, Tahir'e yakalandı. Kendini kurtarmak isteyen Eda ise o sırada motorla gelen Emine ve Yaman'ı söyledi.

Deliren Tahir, Yaman'a tokat atıp Emine'yi zorla eve götürürken; Nisa ve Hakan'a da "Kızınızı terbiye edin" dedi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 9

"ÖMER'DEN UZAK DURACAKSIN"

Süreyya'ya giden Gamze ise doğru ifade vermesi konusunda onu uyardı. Süreyya da "Doğru ifade veririm ama sen de Ömer'den uzak duracaksın" dedi. Bunun ardından Gamze, Ömer'in asla ona dönmeyeceğini söylerken Süreyya hala bir umudu olduğunu belirtti.

Karakola giden Ömer de babasını görünce yanına gitmek istedi ama Reşat Hoca onu istemedi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 10

REŞAT HOCA GERÇEKLERİ DUYDU

İçeri giren Reşat Ademoğlu, kapıda Figen ile konuşan Süreyya'nın "Ben öptüm Ömer'i, o karşılık bile vermedi. Ölse benimle birlikte olmazdı" dediğini duydu.

Süreyya'ya "Doğruları söyle kızım lütfen" diyen Reşat, Hüsnü'nün kendisine saldırmasıyla içeri girmek zorunda kaldı.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 11

SÜREYYA YALANINI SÜRDÜRDÜ

Süreyya, ifadesinde Ömer'in kendisiyle zorla birlikte olduğunu belirtirken Reşat Hoca da Ömer'den özür diledi. Tahir, Ömer ve Reşat birbirlerine sarıldı.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 12

ÖMER'DEN ERDAL'A REST

Gamze ile Ömer olanı biteni konuşurken Erdal, Gamze'yi aradı. Ona kafasının karıştığını söyleyen Erdal, ara vermek istedi. Buna sinirlenen Ömer ise Gamze'nin elinden telefonu alıp Erdal'a "Ben Gamze'yi o da beni seviyor. Bir daha onu arama" dedi.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 13

SÜREYYA'DAN GAMZE-ÖMER İTİRAFI

Öfkeden gözü dönen Süreyya ise annesi ve babasının karşısına geçip Gamze'nin Ömer'in aklını çeldiğini ve kendisini bu yüzden terk ettiğini belirtti.

O sırada eve giden Gamze, annesiyle Erdal'la evlenmeyeceği konusunda kavga ederken Hüsnü geldi. "Kızın Ömer'le birlikte Fatma" diyen Hüsnü, Gamze'ye bunun doğru olup olmadığını sordu.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 14

ERDAL, REŞAT'IN KARŞISINDA

Aynı anlarda Erdal da Reşat Hoca'ya gitti ve "Siz sırf oğlunuz Gamze'den uzak kalsın diye benim onunla evlenmemi istediniz değil mi? Ömer, Süreyya'dan Gamze yüzünden ayrıldı. Oğlunuz Gamze'yi seviyor" dedi.

Ömer, Erdal'ı evde görüp şaşırırken Erdal da "Ömer bana Gamze'yi hala sevdiğini ve peşini bırakmamı söyledi" dedi.

Fatma, Gamze'ye neler olduğunu sorarken, Reşat da Ömer'e hesap sordu.

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 15

Ömer ile Gamze'nin başına gelenlere sosyal medyadan yorum yağdı.

"Gamze eğer 'hayır' derse bitmiştir"
"Ömer evine geri dönerken yolda kovuldun galiba"
"Engeller yüzünden ayrılmaktansa, evlendiklerini itiraf edip, herkese karşı birlikte mücadele etmeleri süper olur"
"Ömer'im ilahi adalet ergeç yerini bulur"
"Evlendik deyin. El ele herkesin içinden geçip gidin hayatınızı kurun"
"Herkes her şeyi öğrendi. Çok da iyi oldu"
"Söyleyin de kurtulun"
"Ömer ve Gamze'yi çok zor günler bekliyor, birlikte çok büyük bir mücadele vermek zorundalar"
"Tam her şey yoluna girecek derken olanlara bak"

Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor" - 16

ÖMER 18. BÖLÜM FRAGMANI

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