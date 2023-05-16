Ömer'de büyük yüzleşme! "Gamze ve Ömer'i zor günler bekliyor"

SÜREYYA'DAN GAMZE-ÖMER İTİRAFI

Öfkeden gözü dönen Süreyya ise annesi ve babasının karşısına geçip Gamze'nin Ömer'in aklını çeldiğini ve kendisini bu yüzden terk ettiğini belirtti.

O sırada eve giden Gamze, annesiyle Erdal'la evlenmeyeceği konusunda kavga ederken Hüsnü geldi. "Kızın Ömer'le birlikte Fatma" diyen Hüsnü, Gamze'ye bunun doğru olup olmadığını sordu.