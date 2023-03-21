Ömer'de Erdal ve Ömer karşı karşıya! 'Zaten Gamze'yi hak etmiyormuş'

REŞAT VE ÖMER, NİSA'NIN PEŞİNDE

Ömer de babası Reşat'ın yanına gidip onunla ablasıyla ilgili konuştu. İkili camiden çıktıklarında Süreyya'nın babası aradı. Kızıyla Ömer'in bir sıkıntısı olduğunu söyledi. Neler olduğunu soran Reşat, Süreyya'nın Gamze ile şüphelendiğini anlattı.

Gamze ile birbirlerine dönemeyeceklerini söyleyen Ömer, Süreyya ile bir gelecek kurmak konusunda kararlı olduğunu ifade etti.