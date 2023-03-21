Ömer'de Erdal ve Ömer karşı karşıya! 'Zaten Gamze'yi hak etmiyormuş'

Gamze ve kendisinden yaşça küçük Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden Ömer dizisi, 20 Mart Pazartesi akşamı 9. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizide işe girmeye çalışan Nisa'nın Ömer ile Tahir'e yakalanması ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Gamze ve Ömer'i birlikte gören Süreyya, neler olduğunu sorunca Gamze, "Ömer bankadaki kredisiyle ilgili bir şeyler sormaya geldi" dedi. Bunun üzerine Ömer, kendisiyle konuşmak isteyen Süreyya ile sahile gitti.
Ömer'in Gamze ile ilgili kendisine bir şey anlatmadığını ifade eden Süreyya, "Neden senin için herkes benden önce geliyor Ömer? Ben önemsiz hissediyorum" dedi. Öyle olmadığını ifade eden Ömer'e inanmayan Süreyya, eve gitmek istediğini belirtti.
Bu sırada Nisa'ya giden Reşat, kızına nasıl olduğunu sordu. Nisa, bir derdi olmadığını söyleyince kuyumcuya sattığı yüzüğü ve küpeleri önüne bıraktı. O dönem bir sıkıntı yaşadıklarını, artık her şeyin düzeldiğini söyleyince Reşat evden çıktı. Bankaya Gamze'ye giden Reşat, Nisa'nın hesabına para gelip gelmediğini sorsa da yanıt alamadı.
Süreyya, Ömer'le olanları kaldıramayıp ağlarken, Gamze ile görüşen Ömer, arada kaldığını ve kimseyi memnun edemediğini ifade etti. Gamze de ona "Geçmiş için hayıflanmayı bırak. Bugün yaptıkların geçmiş hatalarını telafi edecektir. Umarım aranız düzelir" dedi.
Ömer ile vedalaştıktan sonra Erdal'ı arayan Gamze, onunla yemeğe gitmeyi kabul etti. Birlikte sohbet eden ikili, birbirlerine şans vermeye karar verdi.
Ömer de babası Reşat'ın yanına gidip onunla ablasıyla ilgili konuştu. İkili camiden çıktıklarında Süreyya'nın babası aradı. Kızıyla Ömer'in bir sıkıntısı olduğunu söyledi. Neler olduğunu soran Reşat, Süreyya'nın Gamze ile şüphelendiğini anlattı.
Gamze ile birbirlerine dönemeyeceklerini söyleyen Ömer, Süreyya ile bir gelecek kurmak konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
Akşam Süreyya ve ailesi geldiğinde düğün tarihi kararlaştırılırken Süreyya'nın annesi bir ev almalarının iyi olacağını söyledi. O arada Süreyya, Ömer'in zaten bir kredisi olduğunu söyleyince Reşat ve Tahir şoke oldu.
Onlar gittikten sonra durumu konuşan Ademoğlu erkekleri, Nisa'ya gitme kararı aldı. Sabah ilk olarak Süreyya ile evde kahvaltı yapan Ömer, ayrı eve çıkma konusunda ailesinin ısrarcı olduğunu öğrenince durumu kabul etti.
Ardından Ömer, Reşat ve Tahir; Nisa'ya gitti. 300 bin TL'nin nerede olduğunu soran Reşat'a borç ödedikleri yalanını söyleyen Nisa, başka bir durum olmadığını da belirtti. Bunun üzerine Reşat da "Hakan'la konuştuğunda söyle, beni arasın" dedi.
Okulda Mehmet ile konuşan Emine, Yaman'ın neden onu dövdüğünü sordu. Mehmet söylemek istemese de olaya müdahil olan Yaman, onu korkuttu. Mehmet de babasının "Hakan ile Yaman'ın annesi kaçtı" dediğini anlattı.
Duyduklarıyla yıkılan Emine, okul çıkışı Yaman'la buluştu. Annesini bulmak istediğini ifade eden Yaman, Emine'ye babasını bulmak istiyorsa kendisiyle buluşacağını teklif etti.
Kendisini arayan Hakan'ı bir kez daha arayan Nisa, onurunu çiğnetmeyeceğin ve babasını arayıp her şeyin yolunda olduğunu söylemesi gerektiğini anlattı. Bunu bir şartla yapacağını söyleyen Hakan, "Boşan benden" dedi. Şoke olan Nisa, telefonu kapattı.
Kendini zor da olsa toparlayan Nisa, ilk olarak babasını arayıp Hakan'ın kendisiyle konuşmak istemediğini anlattı. Bunun üzerine Reşat da oğullarına Nisa'ya gitmeleri söyledi.
Bu sırada iş için Gamze ve Erdal ile birlikte Gamze'nin arkadaşının restoranına giden Nisa, Ömer ve Tahir'in gelişinden habersiz arabaya bindi. Nisa'nın peşine düşen ikiliden Tahir, "Sen nasıl böyle bir yere gelirsin?" diyerek bağırmaya başladı.
Gamze ve Erdal olayı toparlamaya çalışsa da Tahir sakinleşmedi. Tahir, Gamze'yi ittirince Erdal, "Ömer, ağabeyini çıkın dışarı" dedi.
Erdal'dan hoşlanmayan Ömer, "Bu bizim meselemiz siz karışmayın deyince Erdal, "Eğer ucu Gamze'ye değiyorsa her şeye karışırım. Al ağabeyini de çık" cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer de "Gamze de ablamı buraya getirmeyecekti o zaman" dedi.
Nisa'nın Tahir ile Ömer'e yakalanması ve Ömer'in kıskandığı Erdal ile zıtlaşmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ömer sen Gamze'yi hak etmiyormuşsun"
"Nisa konuş, anlat artık her şeyi"
"Ömer sen de hayal kırıklığına uğrattın"
"Ömer Gamze'yi nasıl suçlar?"
"Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı Ömer"
"Ömer sen zaten Gamze'yle olamazmışsın"