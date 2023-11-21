Ömer'de Şule ve Nevzat'tan hain tuzak! "Ömer ile Gamze için yeni sınav kapıda"

ŞULE'DEN ÖMER'E İŞ TEKLİFİ

Tahir, eski iş arkadaşının kendisini tanıştırdığı Nurettin Hoca'nın kurduğu tuzağa düşerken; Şule de Ömer'i buldu. Ona sergide beğendiği resmi hediye getiren Şule, çocuklar için resim atölyesi olduğunu ve onun başında durması için Ömer'e iş teklifinde bulundu. Ömer de bunu Gamze'ye danışmadan kabul edemeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Nevzat da Gamze ile çalışmak için şubede bulunurken; Özgür Şef de kontrol için lokantaya gitti.