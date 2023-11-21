Ömer'de Şule ve Nevzat'tan hain tuzak! "Ömer ile Gamze için yeni sınav kapıda"
Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici ile buluşan Ömer dizisi, 20 Kasım akşamı 32. bölümüyle ekrana geldi. Diziye; Ömer'in Gamze'nin iş yemeğine yaptığı baskın damga vurdu. İşte Ömer yeni bölümde yaşanan olaylar...
İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan, başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in, 20 Kasım akşamı 32. bölümünde; Nevzat ile Şule'nin Ömer ve Gamze'ye tuzak kurması dikkat çekti.