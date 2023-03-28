Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer"

Ömer ile Gamze'nin imkansız aşkını anlatan Ömer dizisinin 27 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 10. bölümüne Süreyya'nın Ömer'e tepkisi damga vurdu.
Ömer son bölümde; Tahir ve Ömer olay çıkartıp Nisa'yı alıp götürürken, Erdal da Gamze'ye "Sana böyle davranmalarına izin vermem" dedi.
Gamze, ona karışmamasını söylerken Ceren de "Eğer Nisa isterse gelip burada çalışabilir" ifadelerini kullandı.
Babasına bir şey söylemeyen Ömer ise Tahir'e, hem ablasıyla hem Gamze ile kendisinin konuşacağını söyledi.
Ağabeyini eve yolladıktan sonra Süreyya'yı arayan ve onunla görüşmek isteyen Ömer, kapısına gitti.
Bahçe kapısını açamayan Süreyya ise Ömer'le buluşmak için merdivenle dışarı atladı. Sahile inip dertleşen ikiliden Süreyya, tüm ilkleri Ömer'le yaşadığını söyledi.
Ertesi gün Reşat, Ömer'e ablası Nisa'yı da iftara çağırmasını söyledi. ablasına giden Ömer, ona neler olduğunu sorarken Tahir geldi.
Nisa'ya "Bundan sonra bizimle yaşayacaksın" diyen Tahir, Fatma Hanım'ın kapısını çalıp kardeşinin evi boşaltacağını söyledi. Gamze olanlara şaşırırken Nisa, ağabeyinin ne dediğini bilmediğini söyledi.
Sonrasında Gamze'nin karşısına çıkan Ömer, ona ilişkisiyle ilgili kızarken Erdal geldi. Ömer, "Neden Gamze'nin peşini bırakmıyorsunuz?" diyen Erdal'a "Siz karışmayın" yanıtını verdi. Giderken de Gamze'ye "Ablamla ilişkine dikkat et" dedi.
Okulda Süreyya ile buluşan Ömer, Tuna'nın moralini bozuk görünce onunla konuştu. Annesi gelince Ömer ve Süreyya'yı da bisiklet binmeye davet eden Tuna onları ikna etti.
Hep birlikte vakit geçirirken Gamze, Ömer'in bencil olduğunu söylerken Süreyya buna karşı çıktı. Süreyya, ardından ev bakmaya gittiklerinde Gamze'nin onları kıskandığını ifade etti.
Akşam Reşat, bütün çocuklarıyla iftar yaparken Nisa'nın çocukları dayılarının gelmediğini söyledi. Çocuklarını odaya toplayan Reşat, Nisa'nın alkollü bir restorana gittiğini öğrendi.
Buna çözüm bulduğunu söyleyen Tahir, Nisa ve çocuklarının onlarda kalacağını belirtti. Reşat da bunu kabul etti.
Aynı akşam Erdal'ı iftara çağıran Gamze ve ailesi de Tuna'yı yumuşatamadı. Çorbasını devirip odaya giden Tuna'nın ardından üzülen Gamze'yi Erdal teselli etti.
Gece eve dönünce Gamze ile dertleşen Nisa, babasına olanları anlatamayacağını eğer babası öğrenirse Hakan ile barışamayacağını ifade etti.
Ertesi gün Süreyya ile gelinlik bakmaya giden Ömer, okuldan gelen telefonla Tuna'nın kendisini tuvalete kilitlediğini ve onu istediğini öğrendi.
Bunun üzerine Süreyya'yı bırakıp okula koşan Ömer, Tuna'yı ikna etti. Gamze gelince de onunla konuşan Ömer, tam Erdal ile evlenip evlenmeyeceğini sorarken Süreyya geldi.
Gamze'nin "Ailevi bir mesele" diyerek olanları anlatmamasına kızan Süreyya, "Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer" dedi.
Süreyya'nın Ömer'e "Gamze'yle görüşmeni istemiyorum" demesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ömer neyin peşindesin, Gamze evlenmezse sen nişanı bozacak mısın?"
"Ah be Süreyya"
"Ömer, Gamze'siz yapamaz"
"Eninde sonunda bu nişan bozulacak"
"Süreyya nihayet doğru olanı yaptın"
"Süreyya böyle devam ederse Ömer iyice uzaklaşacak"
"Ömer artık çıkmazda"
"Seçim yapma zamanı geldi Ömer"