Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer"

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer dizisi 27 Mart akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Süreyya'nın Gamze konusunda Ömer'i uyarması dikkat çekti. İşte Ömer'in son bölümde yaşananlar...

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 1

Ömer ile Gamze'nin imkansız aşkını anlatan Ömer dizisinin 27 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 10. bölümüne Süreyya'nın Ömer'e tepkisi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 2

RESTORANDA TATSIZLIK

Ömer son bölümde; Tahir ve Ömer olay çıkartıp Nisa'yı alıp götürürken, Erdal da Gamze'ye "Sana böyle davranmalarına izin vermem" dedi.

Gamze, ona karışmamasını söylerken Ceren de "Eğer Nisa isterse gelip burada çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 3

ÖMER, TAHİR'İ DURDURDU

Babasına bir şey söylemeyen Ömer ise Tahir'e, hem ablasıyla hem Gamze ile kendisinin konuşacağını söyledi.

Ağabeyini eve yolladıktan sonra Süreyya'yı arayan ve onunla görüşmek isteyen Ömer, kapısına gitti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 4

SÜREYYA İLE ÖMER'İN GİZLİ BULUŞMASI

Bahçe kapısını açamayan Süreyya ise Ömer'le buluşmak için merdivenle dışarı atladı. Sahile inip dertleşen ikiliden Süreyya, tüm ilkleri Ömer'le yaşadığını söyledi.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 5

"NİSA EVİ BOŞALTACAK"

Ertesi gün Reşat, Ömer'e ablası Nisa'yı da iftara çağırmasını söyledi. ablasına giden Ömer, ona neler olduğunu sorarken Tahir geldi.

Nisa'ya "Bundan sonra bizimle yaşayacaksın" diyen Tahir, Fatma Hanım'ın kapısını çalıp kardeşinin evi boşaltacağını söyledi. Gamze olanlara şaşırırken Nisa, ağabeyinin ne dediğini bilmediğini söyledi.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 6

"NEDEN GAMZE'NİN PEŞİNDESİNİZ ÖMER?"

Sonrasında Gamze'nin karşısına çıkan Ömer, ona ilişkisiyle ilgili kızarken Erdal geldi. Ömer, "Neden Gamze'nin peşini bırakmıyorsunuz?" diyen Erdal'a "Siz karışmayın" yanıtını verdi. Giderken de Gamze'ye "Ablamla ilişkine dikkat et" dedi.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 7

SÜREYYA İLE GAMZE ARASINDA GERGİNLİK

Okulda Süreyya ile buluşan Ömer, Tuna'nın moralini bozuk görünce onunla konuştu. Annesi gelince Ömer ve Süreyya'yı da bisiklet binmeye davet eden Tuna onları ikna etti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 8

Hep birlikte vakit geçirirken Gamze, Ömer'in bencil olduğunu söylerken Süreyya buna karşı çıktı. Süreyya, ardından ev bakmaya gittiklerinde Gamze'nin onları kıskandığını ifade etti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 9

REŞAT OLANLARI ÖĞRENDİ

Akşam Reşat, bütün çocuklarıyla iftar yaparken Nisa'nın çocukları dayılarının gelmediğini söyledi. Çocuklarını odaya toplayan Reşat, Nisa'nın alkollü bir restorana gittiğini öğrendi.

Buna çözüm bulduğunu söyleyen Tahir, Nisa ve çocuklarının onlarda kalacağını belirtti. Reşat da bunu kabul etti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 10

TUNA'DAN ERDAL'A TEPKİ

Aynı akşam Erdal'ı iftara çağıran Gamze ve ailesi de Tuna'yı yumuşatamadı. Çorbasını devirip odaya giden Tuna'nın ardından üzülen Gamze'yi Erdal teselli etti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 11

NİSA'NIN ÇARESİZLİĞİ

Gece eve dönünce Gamze ile dertleşen Nisa, babasına olanları anlatamayacağını eğer babası öğrenirse Hakan ile barışamayacağını ifade etti.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 12

Ertesi gün Süreyya ile gelinlik bakmaya giden Ömer, okuldan gelen telefonla Tuna'nın kendisini tuvalete kilitlediğini ve onu istediğini öğrendi.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 13

SÜREYYA'DAN ÖMER'E REST

Bunun üzerine Süreyya'yı bırakıp okula koşan Ömer, Tuna'yı ikna etti. Gamze gelince de onunla konuşan Ömer, tam Erdal ile evlenip evlenmeyeceğini sorarken Süreyya geldi.

Gamze'nin "Ailevi bir mesele" diyerek olanları anlatmamasına kızan Süreyya, "Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer" dedi.

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 14

"ÖMER, GAMZE'SİZ YAPAMAZ"

Süreyya'nın Ömer'e "Gamze'yle görüşmeni istemiyorum" demesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Ömer neyin peşindesin, Gamze evlenmezse sen nişanı bozacak mısın?"
"Ah be Süreyya"
"Ömer, Gamze'siz yapamaz"
"Eninde sonunda bu nişan bozulacak"
"Süreyya nihayet doğru olanı yaptın"
"Süreyya böyle devam ederse Ömer iyice uzaklaşacak"
"Ömer artık çıkmazda"
"Seçim yapma zamanı geldi Ömer"

Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer" - 15

ÖMER 11. BÖLÜM FRAGMANI

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