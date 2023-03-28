Ömer'de Süreyya'dan Gamze tepkisi! "Seçim yapma zamanı geldi Ömer"

RESTORANDA TATSIZLIK

Ömer son bölümde; Tahir ve Ömer olay çıkartıp Nisa'yı alıp götürürken, Erdal da Gamze'ye "Sana böyle davranmalarına izin vermem" dedi.

Gamze, ona karışmamasını söylerken Ceren de "Eğer Nisa isterse gelip burada çalışabilir" ifadelerini kullandı.