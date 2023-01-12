Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı 'Aile' dizisinin başrollerinde ekranların sevilen isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.
Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin kapak çekimlerinden kareler ortaya çıktı.
Sarıkaya ile Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizinin kapak çekimlerinde ikilinin eğlenceli pozları dikkat çekti.
'Aile' dizisinin oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın sette çekildiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.