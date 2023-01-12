Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare

'Aile' dizisinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın set pozu sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare - 1

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı 'Aile' dizisinin başrollerinde ekranların sevilen isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare - 2

Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin kapak çekimlerinden kareler ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare - 3

Sarıkaya ile Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizinin kapak çekimlerinde ikilinin eğlenceli pozları dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kare - 4

'Aile' dizisinin oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın sette çekildiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

N-LIFE HABERLERİ

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