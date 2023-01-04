Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler, konusu ne?

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Engin Öztürk - Özgür



Emniyetin gözde isimlerinden Özgür adil ve güvenilir bir polis. Adeta doğuştan bir lider.



Aybüke Pusat - Nisan



Bilgisayar mühendisliği bölümü Nisan, Siber Suçlar biriminde çalışmaktadır. Azimli ve dobra bir polis olmasıyla tanınmaktadır.



Berk Cankat - Mert



Büyüdüğü mahallede suçun kol gezmesinden kaynaklı her şeye aşina olan Mert, Kadir Amir'in yönlendirmesi ile polis olmuş, çapkın ve özgüveni yüksek biridir.



Sarp Akkaya - Fatih



Polis akademisini birincilikle bitiren ve kurallar çerçevesinde yaşamayı seven Fatih, sınırları olan bir polis.



Demir Karahan - Ali



Görevinin getirilerinin son derece farkında olan bir emniyet müdürüdür. Bürokrasi tarafında yaşanan hantallığın farkında ve bazı durumlarda memurları gözardı etmesi gerektiğini bilen biri.