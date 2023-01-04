Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler, konusu ne?

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Engin Öztürk, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Damla Colbay ve Sarp Akkaya paylaşmaktadır.
Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.
Emniyet Müdürlüğü’nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder’in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder’e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon “Sıfırıncı Gün” ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk - Özgür
Emniyetin gözde isimlerinden Özgür adil ve güvenilir bir polis. Adeta doğuştan bir lider.
Aybüke Pusat - Nisan
Bilgisayar mühendisliği bölümü Nisan, Siber Suçlar biriminde çalışmaktadır. Azimli ve dobra bir polis olmasıyla tanınmaktadır.
Berk Cankat - Mert
Büyüdüğü mahallede suçun kol gezmesinden kaynaklı her şeye aşina olan Mert, Kadir Amir'in yönlendirmesi ile polis olmuş, çapkın ve özgüveni yüksek biridir.
Sarp Akkaya - Fatih
Polis akademisini birincilikle bitiren ve kurallar çerçevesinde yaşamayı seven Fatih, sınırları olan bir polis.
Demir Karahan - Ali
Görevinin getirilerinin son derece farkında olan bir emniyet müdürüdür. Bürokrasi tarafında yaşanan hantallığın farkında ve bazı durumlarda memurları gözardı etmesi gerektiğini bilen biri.