Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor

Müge Anlı'ya annesini aramak için başvuran Şevket 18 yıldır kimliksiz yaşıyor. Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı.
Babası tarafından hiç sevilmediğini dile getiren Galip dede ve 36 kişilik ailesi kimliklerinin olmadığını ve bu yüzden yıllardır büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.
Programa bağlanan diğer aile üyeleri ise Galip'in askere gitmemek için soyadını sildirdiğini iddia etti.
Kendisi için deği, torunları için kimlik isteyen Galip dedenin "Cimbil" olan soy ismi yerine "Gül" soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydetti. Bu sebeple ondan olan çocuklarda yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alındı.