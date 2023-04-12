Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hikayesiyle herkesi ağlatan Şevket Gül'ün yaşam öyküsü izleyenleri şaşırttı. Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da haymatlos olduğu canlı yayında ortaya çıktı. Haymatlos, vatansızlık, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim olarak geçiyor.

Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor - 1

Müge Anlı'ya annesini aramak için başvuran Şevket 18 yıldır kimliksiz yaşıyor. Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor - 2

Babası tarafından hiç sevilmediğini dile getiren Galip dede ve 36 kişilik ailesi kimliklerinin olmadığını ve bu yüzden yıllardır büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor - 3

AKILALMAZ İDDİA

Programa bağlanan diğer aile üyeleri ise Galip'in askere gitmemek için soyadını sildirdiğini iddia etti.

Sosyal medya hayalet gibi yaşayan 36 kişilik haymatlos ailesini konuşuyor - 4

Kendisi için deği, torunları için kimlik isteyen Galip dedenin "Cimbil" olan soy ismi yerine "Gül" soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydetti. Bu sebeple ondan olan çocuklarda yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alındı.

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