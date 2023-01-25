Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler

Survivor'ın 24 Ocak tarihli bölümünde bir konsey heyecanı daha yaşandı. Yarışmanın ikinci haftasının eleme adayları dokunulmazlık oyunları ardından belirlendi. Oyunu kazanan takım, eleme geriliminden kurtulurken, kaybeden takım aralarından birini eleme adayı gösterdi. Aday gösterilen isimler yokluk adasına gönderildi. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? Hangi yarışmacılar yokluk adasına gitti?

Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler - 1

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.

Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler - 2

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYLARI

Survivor'ın 3. ve 4. eleme adayları 24 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının Ada Konseyi oylaması sonunda, Aleyna üçüncü gitme adayı seçildi. Performans birincisi olan Osman Can ise dördüncü adayı söyleyerek, Chaby'nin ismini verdi.

Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler - 3

İKİNCİ İSİM AZİZ OLDU

Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı ve yarışmacılarını koruma hakkı elde etti. Survivor ikinci eleme adayı Gönüllüler arasından çıktı. Kadronun sivrilen ismi Aziz, eleme adayı gösterildi ve yokluk adasına gönderildi.

Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler - 4

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. Oy çokluğuyla Yusuf Güney ilk eleme adayı gösterildi.

Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler - 5

PERFORMANS BİRİNCİSİNİN VERDİĞİ İSİM

Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi. Böylece Yokluk Adasına Aziz'in yanı sıra Fatih de yokluk adasına gitti.

N-LIFE HABERLERİ

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