Survivor eleme adayları belli oldu: 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yokluk adasına giden isimler

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYLARI

Survivor'ın 3. ve 4. eleme adayları 24 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının Ada Konseyi oylaması sonunda, Aleyna üçüncü gitme adayı seçildi. Performans birincisi olan Osman Can ise dördüncü adayı söyleyerek, Chaby'nin ismini verdi.