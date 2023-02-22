Survivor yarışmacıları depremi nasıl öğrendi? İşte Acun Ilıcalı'nın deprem açıklaması

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremler nedeniyle aralarında Survivor'ın da olduğu birçok programa ara verilmişti. Depremden önce çekimleri yapılan Survivor, 20 Şubat Pazartesi günü yeniden ekran macerasına başladı.
Survivor'ın 21 Şubat tarihli bölümünde Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yapıldı. Deprem nedeniyle oyunlara ara veren yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.
Yarışmacıları konseyde toplayan Acun Ilıcalı, şu sözlerle deprem haberini verdi: "Dikkat ederseniz çekim yapmıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var ve söylemem gerekiyor. Ülkemizde büyük bir deprem oldu, çok büyük bir deprem.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkiledi. Ailelerinizle konuştuk yakın akrabalarınızdan can kaybı yok, ülke olarak çok zor durumdayız."
Çekimlere ara veriyoruz, sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğimizce deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun, milletçe başımız sağolsun."
Ilıcalı, "Merak ettiğimiz insanlarla iletişime geçme imkanımız var mı?" sorusuna "iletişim serbestliği tanıyoruz, isteyen istediği akrabasını arayabilecek." yanıtını verdi.
İddiaya göre depremi öğrenen yarışmnacılardan bazıları Survivor'dan ayrılık kararı aldı.