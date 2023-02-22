Survivor yarışmacıları depremi nasıl öğrendi? İşte Acun Ilıcalı'nın deprem açıklaması

ACUN ILICALI DEPREM AÇIKLAMAS

Yarışmacıları konseyde toplayan Acun Ilıcalı, şu sözlerle deprem haberini verdi: "Dikkat ederseniz çekim yapmıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var ve söylemem gerekiyor. Ülkemizde büyük bir deprem oldu, çok büyük bir deprem.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkiledi. Ailelerinizle konuştuk yakın akrabalarınızdan can kaybı yok, ülke olarak çok zor durumdayız."



Çekimlere ara veriyoruz, sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğimizce deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun, milletçe başımız sağolsun."