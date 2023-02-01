Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları

Survivor'da kıran kırana geçen mücadeleler ardından eleme adayları belirlendi. Dört ismin belirlenmesiyle birlikte gözler eleme konseyine çevrildi. Halk oylaması ardından bir kişi Survivor 2023 sezonuna veda edecek. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'ın bu haftaki 4 eleme adayı...

Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları - 1

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.

Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları - 2

İLK ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmiş, haftyanın ilk eleme adayı gönüllüler arasından çıkmıştı. Haftanın ilk eleme adayı Aziz olarak belirlenmişti. 

Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları - 3

30 OCAK TARİHİNDE POTADAN ÇIKAN İSİMLER

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu. Gecenin sonunda gönüllüler takımı arasında yapılan oylamadan Gizem Avcı ismi çıktı.

Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları - 4

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor üçüncü ve dördüncü adayı 31 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Gönüllüler takımında yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan Senem oldu.

Gönüllülerde birincisi olan Özgür gecenin ikinci eleme adayı olarak Tunga'nın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Aziz, Gizem Avcı, Senem ve Tunga olarak belirlendi.

N-LIFE HABERLERİ

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