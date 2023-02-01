Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmiş, haftyanın ilk eleme adayı gönüllüler arasından çıkmıştı. Haftanın ilk eleme adayı Aziz olarak belirlenmişti.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu. Gecenin sonunda gönüllüler takımı arasında yapılan oylamadan Gizem Avcı ismi çıktı.
Survivor üçüncü ve dördüncü adayı 31 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Gönüllüler takımında yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan Senem oldu.
Gönüllülerde birincisi olan Özgür gecenin ikinci eleme adayı olarak Tunga'nın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Aziz, Gizem Avcı, Senem ve Tunga olarak belirlendi.