Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu: İşte Survivor 2023'ün eleme adayları

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor üçüncü ve dördüncü adayı 31 Ocak tarihli bölümde belli oldu. Gönüllüler takımında yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan Senem oldu.



Gönüllülerde birincisi olan Özgür gecenin ikinci eleme adayı olarak Tunga'nın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Aziz, Gizem Avcı, Senem ve Tunga olarak belirlendi.