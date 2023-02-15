Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları kimler? İşte deprem yardım ortak yayınının sunucuları

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için bu akşam ortak yayında bir araya geliyor.
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.
Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8’in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
Tüm kanallarda aynı zamanda diliminde başlayacak Türkiye Tek Yürek kampanyasının sunucuları paylaşılan tanıtımlarla duyuruldu.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.
Programda görev alacak bazı ünlü isimler sosyal medyadan duyuru paylaştı. İşte yapılan paylaşımlar:
ACUN ILICALI
Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için Çarşamba 20.00’de “Türkiye Tek Yürek” ortak canlı yayınında buluşuyoruz.
ÇAĞLA ŞİKEL
Bir parçası olmaktan gurur duyduğum ‘Türkiye tek yürek’ yardım kampanyasıyla 15 şubat çarşamba saat 20:00 de tüm televizyon kanallarıyla ortak yayında buluşuyoruz. Toplanan yardımların tamamı AFAD VE KIZILAY’a bağışlanacak.
PELİN ÇİFT
Tüm Türkiye yardım seferberliğinde! “Türkiye Tek Yürek” özel yayını ile 15 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ulusal kanallar ortak yayınında buluşuyoruz.
NAZLI ÇELİK
#TürkiyeTekYürek Bu akşam 20:00’de ortak yayında buluşuyoruz.