Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3 Şubat Cuma akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 3 Şubat Cuma akşamı 20. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 2

KAZIM VURULDU

Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 3

SEYRAN'DAN PELİN HAMLESİ

Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 4

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 6

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran'dan beklenmedik karar - 7

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 19. bölüme; Pelin'i yalıya gelmesi Seyran'ı üzerken Kazım ve Ferit’in Serter’in dayısının adamlarıyla kavga etmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

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