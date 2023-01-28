Yalı Çapkını’nda Ferit mi vuruldu Kazım mı? ‘Yine üzülen Seyran olacak’

SERTER'İN TEPKİSİ PELİN'İ KORKUTTU

Bu sırada Ferit’in Pelin’e gittiğini öğrenen Serter, Pelin’in evine gitti. Ona hesap soran Serter, öfkeden deliye döndü. Pelin’e Ferit ile kendisini aynı anda idare ettiğini ima eden Serter, yediği tokattan sonra bütün evi dağıttı.

Seyran’ın sözleri sonrası restorana geri dönen Ferit, Defne ile Efe’nin masasına oturdu. Efe’yi Seyran konusunda ilk ve son kez uyardığını söyleyen Ferit Korhan, Abidin’in yanına geri döndü. Seyran ile Suna’nın yalıya gittiğini öğrenen Ferit, eve dönerken Pelin aradı.