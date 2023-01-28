Yalı Çapkını’nda Ferit mi vuruldu Kazım mı? ‘Yine üzülen Seyran olacak’

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
27 Ocak akşamı 19. bölümüyle ekranlara gelen dizide; Pelin’in yalıya gelmesiyle Seyran ve Ferit arasında ipler iyice koparken Serter’in dayısının Kazım ile Ferit’i pusuya düşürmesi damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit yemeği basıp olay çıkartınca Seyran, dışarı çıkıp onunla tartıştı. Ferit’in tavırlarına Suna da tepki gösterdi. Bu sırada Suna’yı tutan Abidin, onun kolunu acıttı.
Bunun üzerine Seyran, Ferit’e “Bana istediğin gibi davran, istediğini söyle, istediğini yap. Ama benim ablama, aileme düzgün davran. Yoksa o yalıyı sizin başınıza yıkarım. Zavallısın sen. Ben sana acıdığım için kendime üzülüyorum şu an. Sen babamın tırnağı bile olamazsın” dedi.
Yalıya giden Seyran ile Suna, İfakat’a yakalandı. Suna’yı yukarı yollayan İfakat, nereye gittiklerini sordu. Ardından Ferit’in onlarla olmadığını öğrenen İfakat, Seyran’a “Bu kıyafetlerin, bu teklifler hepsi Ferit sayesinde farkındasın değil mi? Senin geleceğin Ferit’in iki dudağının arasında” dedi.
Bu sırada Ferit’in Pelin’e gittiğini öğrenen Serter, Pelin’in evine gitti. Ona hesap soran Serter, öfkeden deliye döndü. Pelin’e Ferit ile kendisini aynı anda idare ettiğini ima eden Serter, yediği tokattan sonra bütün evi dağıttı.
Seyran’ın sözleri sonrası restorana geri dönen Ferit, Defne ile Efe’nin masasına oturdu. Efe’yi Seyran konusunda ilk ve son kez uyardığını söyleyen Ferit Korhan, Abidin’in yanına geri döndü. Seyran ile Suna’nın yalıya gittiğini öğrenen Ferit, eve dönerken Pelin aradı.
Ağlayarak Serter’in kendisine geldiğini söyleyen Pelin, konuşamayınca Ferit korktu. Abidin’e yalıya gitmesini söyleyip taksiye geçen Ferit, Pelin’in evine gitti. Olanları anlatan ve çok korktuğunu söyleyen Pelin, “Ferit, ben senden kopamıyorum. Uyuyorum sen, gözümü açıyorum sen. Aklımdan çıkmıyorsun. Olmuyor. Sensiz yapamam ben. Lütfen sev beni” dedi. Pelin’e üzülen Ferit ise Burak’ı arayıp o gelene kadar yanında kalmayı teklif etti. Bunu kabul etmeyen Pelin, kendisine otel bulacağını söyledi. Pelin’in yanında olduğunu söyleyen Ferit, onun öpücüğüne de karşılık vermedi.
Ferit’in kendisine söylediklerine çok kızan Seyran, ablası Suna’nın sözleriyle gülerken birden ağlamaya başladı. Ferit’in “Pelin’den çocuk yaparım” dediğini ablasına anlatan Seyran, “İyi ki varsın” diyerek ablasına sarıldı.
İfakat’ın uyarısı sonrası Defne’nin evine giden Orhan, “Ferit nerede?” dedi. “İçeride” diye dalga geçen Defne, “Oğlunu aramak yerine neden evde olmadığına kafa yor” dedi. Orhan’ın “Bir daha benim ailemin etrafında akma. Kendine daha akışkan bir ortam bul. Seni çok iyi tanıyorum. Beni eski Orhan olmaya zorlama” dedi. Defne de Orhan’ı evden kovdu.Eve dönünce Abidin’e Ferit’i soran Orhan, “Sen işe biraz fazla mı kaptırdın kendini Abidin? Ben seni Ferit’i koru kolla diye onun yanına verdim. Sakın yerini unutma Abidin, boş hayallere de kapılma” dedi. Önce Ferit’in hava almak istediğini ifade eden Abidin, Orhan üstüne gelince Pelin’e gittiğini söyledi. Orhan’ın sözlerine çok üzülen Abidin de Suna’nın hediye ettiği kırmızı bilekliği koparttı.
Yalıya gitmek için evden çıkan Ferit, Serter’in geldiğini görünce gitmedi. Pelin’den özür dilemek istediğini söyleyen Serter ise Pelin’e “Ferit’in dün gece burada kaldığını biliyorum. Siz hep görüşüyor muydunuz? Yoksa dün mü barıştınız?” dedi. Ferit’in kendisiyle kaldığını söyleyen Pelin, onu yollarken Ferit de kapıdaydı. Ferit ile işinin bitmediğini söyleyen Serter, Pelin’in evini terk ettiği gibi dayısını aradı ve Ferit’in işini bitirmelerini belirtti.
Pelin’in güvende olmasını isteyen Ferit Korhan ise onu elinden tuttuğu gibi yalıya götürdü. Bu sırada kahvaltı sofrasında Ferit’in eve gelmediğinden bahseden Seyran, ikisini kapıda görünce şoke oldu. Gülgün de oğlunun yaptığına öfkelenirken Seyran ile Suna, yukarı çıktı. Suna, Seyran’ın bavul hazırlamasına engel olurken Ferit de Pelin’in gerçekten zor durumda olduğunu açıkladı. Hazırlanıp ablasıyla aşağıya inen Seyran, Gülgün’e de sitem etti.
Seyran’ın gidişiyle Ferit’in odasına giren Gülgün, oğluna ondan utandığını söyleyip Pelin’e de kızdı. Ferit de “İşine gelince sessiz kalıyorsun, şimdi gelip laf söylüyorsun. Çık odamdan” dedi. Bahçeye çıktığında Abidin’i gören Gülgün, onunla dertleşirken Ferit geldi. Annesinden özür dileyen Ferit, “Pelin beni unutacağım derken o çocuğu hayatına aldı. Benim yüzümden ona bir şey olsa ben kendimi nasıl affedeceğim anne?” dedi.
O sırada Suna ile birlikte Defne ve Efe’nin yanına giden Seyran, küçük kız çocuklarının kendisine teşekkür ettiği video ile duygulandı. Hemen sözleşmeyi imzalayan Seyran, ablasının da yardımıyla proje için fikirlerini beyan etti.
O sırada Suna ile birlikte Defne ve Efe’nin yanına giden Seyran, küçük kız çocuklarının kendisine teşekkür ettiği video ile duygulandı. Hemen sözleşmeyi imzalayan Seyran, ablasının da yardımıyla proje için fikirlerini beyan etti.
Yalıya geldiğinde Pelin’in gitmediğini öğrenen Seyran, odasına çıkarken Halis Ağa ile karşılaştı. Ferit’in çekim işine izin vermediğini anlayan Halis Korhan, tahammül göstermelerini öğütlediği Seyran’a “Kocanın rızasını al yoksa bu iş olmaz” dedi. Odaya çıktığında Pelin’i gören Seyran, banyoda sessiz sessiz ağlayıp ablasını aradı.
Seyran’ın durumuna içi el vermeyen Suna ise durumu halasıyla paylaşmak istedi. Ancak Hatice, gidip babasıyla konuşmasını söyledi. Olanları babasına anlatan Suna, kardeşinin ağladığını ifade etti. Babasından korkmasına rağmen onları koruyacağından emin olduğunu söyleyen Suna, Kazım’ı ağlattı.
Kızının saçını okşayan Kazım, kahve isterken Esme de tepsiyi masaya bıraktı. Esme’nin kendisine “Afiyet bal şeker olsun” demesi üzerine Kazım da “Ellerin dert görmesin Esme hatun” dedi. Kahvesini içerken Ferit’i arayan Kazım, kimseye haber vermeden söylediği yere gelmesini istedi.
Evden çıkarken nereye gittiğini söylemeyen Ferit, Seyran’a geleceğini ifade etti. Akşam yemeğine Halis Korhan’ın inmesiyle yalıda kriz çıktı. Ferit’in masada olmamasına ve kimsenin nerede olduğunu bilmemesine sinirlenen Halis Ağa, Seyran’a bakarak “Aile nedir bilmeyenlerin bu sofrada işi yok” dedi.
Çay bahçesinde damadı ile buluşan Kazım “Biz seni adam sandık, yurt dışında okumuş, ailesi iyi, iyi bakar dedik. Kız verdik Ferit, sen napıyorsun? Alay mı ediyorsun, eli ekmek tutacak diye hakaret mi ediyorsun? Bir de tutmuş bayan getirmişsin eve. Hiç mi utanma yok sende? Benim kızımın evine getirdiğin bayan kim Ferit?” dedi.
Ferit de cevap olarak “Size kim anlattıysa eksik anlatmış Kazım Bey. Kız zor durumdaydı, eve getirdik. Siz de olsanız aynı şeyi yapardınız” dedi.Kazım ise “Bir köşede gizli gizli alıyormuş. Ablası söylemese haberim olmayacak, gücüne gitmiş Ferit. Benim kızım güçlüdür, babası gidibir. Bugüne kadar hiç görmedim kızımın köşede gizli gizli ağladığını, ne yaptıysan benden çok canını yakmışsın” ifadelerini kullandı.
Ferit, “Durum bu kadar ciddi olmasa kızı neden getireyim eve? Kimse beni anlamıyor, bari sen anla Kazım baba” deyince Kazım da “Gözümün içine bak söyle. Sen bizi nereye koyuyorsun? Hadi bizi geç sen Seyran’ımı nereye koyuyorsun söyle bana” dedi. Ferit de “Siz benim ailemsiniz. Sizin tırnağınıza zarar gelse ben dünyayı yakarım” cevabını verdi.
Kazım, “Oğlum Ferit, benim bu dünyada iki tane kızım var. Başka da hiçbir şeyim yok. Sen şimdi benim kızımı ağlatırsan ben ne yapayım? Ağlatma benim kızımı” deyince Ferit de “İnan Kazım baba, ağlayan sadece Seyran değil” dedi. Bunun üzerine Kazım da “Ağla ki adam ol, aferin Seyran’a. Seni adam edecek” ifadelerini kullandı. Ardından ikili barışıp sarılırken Serter’in dayısı adamlarıyla çay bahçesine geldi.
Ferit’i alıp gideceklerini söylerken Kazım buna izin vermeyeceğini vurguladı. Sonrasında Serter’in dayısının ona “Amca” demesiyle kontrolünü kaybeden Kazım, kafa attı. Kavgaya tutuşan Ferit ve Kazım’a Serter’in adamları kurşun yağdırdı.
Yalı Çapkını izleyicileri “Kazım ve Ferit’e ne oldu?”, “Kazım ve Ferit ölecek mi?” gibi sorulara yanıt aramaya başlarken, dizinin son bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Kazım 'ın bu olumlu değişimi dizinin en güzel şeyi sanırım. Son sahnede duygulandım Ferit”
“Kazım bile değişti, sen hep aynısın Ferit”
“İkisi de vuruldu bence”
“Seyran şimdi olay gerçekten Ferit’in anlattığı kadar ciddiymiş diyerek üzülür”
“Umarım Kazım’a bir şey olmaz”
“Eğer Kazım’a bir şey olursa Seyran da Suna da kendini suçlayacak”
“İnşallah ikisi de ölmez”
“Kazım ağlattı”
“Ferit vuruldu bence, şimdi herkes onu affedecek”
“Yine en çok üzülen Seyran olacak”