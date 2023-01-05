Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 6 Ocak Cuma akşamı 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.
Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.
Ayrıca 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni bölümüne Defne rolüyle Mine Tugay konuk olacak. Orhan'ın eski sevgilisi olan Defne, Orhan ve Gülgün'ün okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını 15. bölüme; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi. Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.