Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 6 Ocak Cuma akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde yılbaşı buluşmasından sonra yalıya dönen Ferit ile Seyran, bir derginin kapak çekimine katıldı.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 6 Ocak Cuma akşamı 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 2

SEYRAN VE FERİT YALIYA DÖNDÜ

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 3

DEFNE'NİN ORHAN'I TANIDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 4

MİNE TUGAY KONUK OLUYOR

Ayrıca 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni bölümüne Defne rolüyle Mine Tugay konuk olacak. Orhan'ın eski sevgilisi olan Defne, Orhan ve Gülgün'ün okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 6

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 7

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde - 8

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 15. bölüme; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi. Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.

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