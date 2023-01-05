Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit dergi kapağı çekiminde

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 15. bölüme; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi. Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.