Yalı Çapkını'nda Ferit'ten yeni yıl yemeği! 'Umarım pişman olmazsın Seyran'

FERİT, SEYRAN'I KAÇIRDI

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran babasıyla gittikten sonra üzülen Ferit, evden çıkan babası ve ağabeyine kendisini beklemelerini tembihledi. Evde Kazım'ın toplanmalarını istemesiyle bavul hazırlayan Seyran, Esme ve Suna'dan Seyran, "Bu sefer her şey bitti. Bu işin geri dönüşü yok" derken kapı çaldı. İçeriye giren Ferit, eşine seslendikten sonra, Seyran'ın karşısına geçip "Gidiyoruz" dedi. Gelmeyeceğini söyleyen Seyran'ı dinlemeyen Ferit, onu omzuna attığı gibi arabaya götürdü.

Çırpınan ve gitmek istemeyen Seyran'a yardım etmeyen Abidin ise arabayı onlara bırakıp el salladı. Ferit, Seyran'ı kaçırınca bayılan Kazım, ayılınca Orhan ve Fuat ile dertleşti.