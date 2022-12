Yalı Çapkını'nda Ferit'ten yeni yıl yemeği! 'Umarım pişman olmazsın Seyran'

YORUM YAĞDI

Seyran ve Ferit'in baş başa vakit geçirmelerine ve yılbaşı yemeğine sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Bunlar oldu mu gerçekten? Gözlerime inanamıyorum"

"Her şey Ferit'in rüyası gibi"

"Seyran'ın çabuk yumuşaması ve her şeyin birden fazla iyi olması garip"

"Seyran o eli tuttun ama Ferit inşallah pişman etmez seni"

"Ferit zamanla Pelin'den kopacak ve Seyran'a aşık olacak"

"Seyran, Ferit'e kıyamıyor"

"Her şey harika olmadı mı?"

"Seyran umarım Ferit seni pişman etmez"

"Seyran iddiayı kaybetti"

"Sonunda ağzı tadıyla birlikte bir yemek yediler"