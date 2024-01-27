Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur"
Cuma akşamları Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 55. bölümüne; Seyran'ın babasını öldürtmeye çalışan Orhan'ı Ferit'e rağmen yakalatması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar....
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 26 Ocak akşamı yayınlanan 55. bölümünde Ferit'in babasına yardım etmek istemesi ancak Seyran'ın planlarına taş koyması dikkat çekti.