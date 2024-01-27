Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur"

SEYRAN İLE FERİT SARILDI

Babasına ne olduğunu öğrenmeye çalışan Seyran, Latif'i arayıp bilgi isterken İfakat geldi. Olanları Halis Ağa'dan gizlemeleri gerektiğini belirten İfakat, Orhan'ın yaptırdığını söyledi.



Aynı anlarda ağabeyinin öldüğü günü hatırlayan ve fenalaşan Ferit'i gören Seyran, onun yanına gitti. Ferit, "Ben babana bir şey olsun istemem gerçekten biliyorsun" deyince; Seyran da bir anlık öfkeyle ona çıkıştığını söyledi.

Ardından bunları hak etmediklerini ifade eden Seyran, gözyaşlarına boğulunca Ferit ona sarıldı. İçeride de dışarıda da duramadığını ifade eden Seyran içeri girince Suna, "Her şey senin yüzünden oldu" deyip ona saldırdı.