Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur"

Cuma akşamları Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 55. bölümüne; Seyran'ın babasını öldürtmeye çalışan Orhan'ı Ferit'e rağmen yakalatması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar....

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 26 Ocak akşamı yayınlanan 55. bölümünde Ferit'in babasına yardım etmek istemesi ancak Seyran'ın planlarına taş koyması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 2

Yalı Çapkını son bölümde; Kazım ölüm kalım savaşı verirken; İfakat ve Orhan da Kaya ile Suna'ya Halis Ağa ile ilgili bir planları olmadığını anlattı.

O sırada Orhan, Kazım'ın yoğun bakımda olduğu ve olayda kendi adının geçebileceğini öğrenip şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 3

İFAKAT'TAN ORHAN'A UYARI

Suna ve Kaya hastaneye doğru yola çıkarken; Nükhet de Kazım'ın durumunun kritik olduğunu Seyran, Esme ve Hattuç'a söyledi.

 İfakat da Orhan'ın yanına gidip her şeyi onun yaptığını anladı. Onu bu işten sıyrılması konusunda uyaran İfakat, toparlanmasını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 4

Hastane kapısında Ferit ile karşılaşan Seyran, ona "Eğer babama bir şey olursa hepinizden şikayetçi olacağım" dedi.

Ardından Kaya ile hastaneye gelen Suna, Ferit'e sarılıp "Ne olur ona bir şey olmasın. Ben onu evden attırdım daha hesaplaşmam bitmedi onunla" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 5

SEYRAN İLE FERİT SARILDI

Babasına ne olduğunu öğrenmeye çalışan Seyran, Latif'i arayıp bilgi isterken İfakat geldi. Olanları Halis Ağa'dan gizlemeleri gerektiğini belirten İfakat, Orhan'ın yaptırdığını söyledi.

Aynı anlarda ağabeyinin öldüğü günü hatırlayan ve fenalaşan Ferit'i gören Seyran, onun yanına gitti. Ferit, "Ben babana bir şey olsun istemem gerçekten biliyorsun" deyince; Seyran da bir anlık öfkeyle ona çıkıştığını söyledi.

Ardından bunları hak etmediklerini ifade eden Seyran, gözyaşlarına boğulunca Ferit ona sarıldı. İçeride de dışarıda da duramadığını ifade eden Seyran içeri girince Suna, "Her şey senin yüzünden oldu" deyip ona saldırdı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 6

"SİZ KARDEŞSİNİZ"

İkili birbirlerine ağzına geleni söyleyip kavga ederken Hattuç Hala, "Siz kardeşsiniz. Şimdi dövüşmek zamanı değil" diye onlara kızdı. Doktorun Kazım'ın durumunun kritik olduğunu söylemesi sonrası iki kız kardeş birbirlerine sarıldı.

Suna bunu Orhan'ın yaptırdığından şüphelendiğini söylerken Seyran da "Biz Kazım Şanlı'nın kızlarıyız" diye onu yüreklendirdi. Bunun üzerine Seyran da gidip Ferit'in ağzını aradı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 7

Kazım'ın yaptıklarının cezasını çektiğini söyleyen Halis, Latif'in "İnsanlar bunu bizden bilecek" sözlerine "Benim onlarla ne işi olur? Akraba sayılırız hala, sen hastaneye git de Hatice'ye destek ol" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 8

ORHAN'IN KAÇIŞ PLANI

Seyran'ın şüphelendiğini anlayan Ferit, babasını arayıp soluğu onun yanında aldı. Adamların kendisinden daha çok para istediğini söyleyen Orhan, "Yurt dışına kaçacağım. Kazım ölürse biterim ben, hapse girerim. Yardım et bana, kurtar beni" diye sinir krizi geçirdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 9

KAZIM, ORHAN'IN ADINI VERDİ

Gülgün de Seyran'a destek olmak için hastaneye giderken; Kazım uyandı. Kızlarını görmek isteyen Kazım, onlara geçmişte yaptıkları için pişman olduğunu söyledi ve helallik istedi.

Orhan Korhan'ın canına kast ettiğini ifade eden Kazım, kızlarına intikamını almalarını öğütledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 10

GÜLGÜN'DEN ORHAN'A YARDIM

Dışarıda bekleyenlere Kazım'ın iyi olduğu haberini veren Seyran, babasının Orhan Korhan'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunu duyunca şaşıran Gülgün, durumu Ferit'e haber verdi.

Babası Orhan'ı Gülgün'ün evine bırakan Ferit, Abidin ile adamlarla buluştu. Adamların 1 milyon dolar istediğini öğrenen Ferit, ne yapacağını düşünürken yengesini arayıp kasaya bakmasını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 11

NEVRA HASTANEDE

Eve gelen Suna da İfakat'ın ağzını arayıp Seyran'a şüphelerinde haklı olduklarını söyledi. O sırada Seyran da hastane kafeteryasında Nevra'yı görüp tanıdı.

Ece ile Ferit'le ilgili konuşurken Seyran, onun davranışlarını anlayamadığını söylerken Ferit geldi. Ona yaptıklarının arkasında hep bir şey aradığını söyleyen Ferit Korhan, "Ben senin için bütün dünyayla başa çıkabilirdim ama seninle çıkamadım" dedi.

Ardından Nevra ile oturan bir sürü işi olduğunu söyleyen Ferit, onu paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip yolladı. Seyran da Şehmuz'un adamlarından birini Nevra'nın peşine taktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 12

KAZIM: ARTIK KIZLARIM İÇİN YAŞAYACAĞIM

O sırada Latif de Hatice ve Seyran'ı görmeye geldi. Önce Seyran'dan sonra Hatice'den "Herkes ettiğini çekecek" diye tepki gören Latif, hastaneden ayrıldı.

Normal odaya alınan Kazım, Gaziantep'teki her şeyi satacağını söyledi ve "Bundan sonra sizin için kızlarım için yaşayacağım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 13

NEVRA'DAN FERİT'E TAM DESTEK

O sırada Halis Ağa, Orhan bunu yaptıysa cezasını kendi elleriyle vereceğini söylerken; Ferit, Nevra'nın eksik kalan parayı bulduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.

Nevra'nın Ferit'e para götürdüğüne dair fotoğraf alan Seyran, durumu Kazım, Suna ve Şehmuz'la paylaştı. Kazım, Orhan'ın Gülgün'ün evinde saklandığını tahmin edince Şehmuz da polislerle irtibata geçeceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 14

SEYRAN PLANI BOZDU

Orhan Ferit'in yolladığı kıyafetleri giyip kaçmak üzere limana gelirken Ferit'e teşekkür edip ona sarıldı. İkili vedalaşırken Seyran tekneden çıktı.

"Siz bunu nasıl yaptınız?" diye Orhan'a sitem eden Seyran, Ferit'e de kızdı. Orhan'ın "Böyle olsun istemedim" sözlerine inanmayan Seyran, "Babamdan sonra sıradaki kurban ben miydim?" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 15

ORHAN TUTUKLANDI

Babasının gitmesi gerektiğini söyleyen Ferit'e aldırmayan Seyran, "Hastaneye de utanmadan kız arkadaşınla geliyorsun" dedi. Ferit, babasının gitmesi için ısrar ederken, Seyran polis memurlarına seslendi.

Seyran'a "Bunu nasıl yaptın?" diyen Ferit, ondan "Sen baban için yapman gerekeni yaptın Ferit. Ben de kendi babam için yapmam gerekeni yapıyorum" cevabını alınca babasına sarılıp onu kurtaracağına dair söz verdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 16

Seyran'ın Orhan'ı yakalatmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Seyran olması gerekeni yaptı"
"Halis bu kez Seyran'ı destekleyecek"
"Umarım bu son savaşınız olur"
"SeyFer yine ailelerinin kurbanı oldu"
"Seyran ve Ferit arasında artık sadece rekabet olacak"
"Aslında ikisi de kendine göre haklı"

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Orhan'a Seyran darbesi! "Umarım bu son savaşınız olur" - 17

Yeni tanıtımda; Halis Korhan'ın oğlu Orhan'a yardım etmek istememesi ve Zerrin'in kızı Pelin'e "Kim bebeğin babası?" diye sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da...

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI

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