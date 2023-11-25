Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Kasım akşamı yayınlanan 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğini herkesin öğrenmesi ve Seyran'ın yıkılması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkmasıyla Seyran'ın yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekti.