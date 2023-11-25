Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Kasım akşamı yayınlanan 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğini herkesin öğrenmesi ve Seyran'ın yıkılması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkmasıyla Seyran'ın yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 2

SEYRAN, PIRIL'IN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yalı Çapkını son bölümde; gördüğü fotoğraflarla şoke olan Seyran, "Kimsin sen, Pelin'i nereden tanıyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz siz?" dedi.

Pırıl, "Babam çok sinirli şu an, görürse öldürür bizi" dese de onu dinlemeyen Seyran, "Anlat çabuk, daha çok bağırırım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 3

Sonrasında Pelin'in kuzeni olduğunu itiraf eden Pırıl, onun hala Londra'da olduğunu belirtti. Seyran buna inanmasa da olay çıkarmadan Pırıl'ın "Kuzenime üzüldüğüm için yaptım" sözlerini dinledi.

Şehmuz ve dedesinin söyledikleriyle darmadağın olan Ferit ise atölyeden çıktığı gibi Seyran'ı aradı. Ona ulaşamayınca da Abidin ile konuştu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 4

SUNA'DAN NÜKHET'E GÖZ DAĞI

Bu sırada Kaya ile evlenmeyi kabul eden Suna, Nükhet'in "Onursuz musun sen?" demesine rağmen Kaya ile evleneceğini söyledi. Artık güçlü olmak istediğini ifade eden Suna, Nükhet "Oynamaya çalıştığın oyun senin boyunu aşar" demesine rağmen geri adım atmadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 5

SEYRAN, FERİT'E HER ŞEYİ ANLATTI

Oğlu Ferit'e ulaşan Gülgün, Seyran'ın kendisine fotoğraflardan bahsettiğini belirtti. Ardından da Seyran'ın o kızla buluşup konuştuğunu ve evine gittiğini söyledi.

O sırada Ferit'i arayan Seyran, onu yanına çağırdı. Eşiyle buluşan Ferit, onun Pelin'in dayısının evine gittiğini öğrendi. Seyran, Ferit'in "Biliyordun değil mi?" diye üzerine giderken; Ferit onun bebekten bahsettiğini sandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 6

FERİT YENİDEN ŞEHMUZ'UN EVİNDE

Ancak o ara Seyran'ın fotoğraflardan bahsettiğini anlayan Ferit, Pelin'in her şeyi bildiğini onayladı. Pelin ile konuşmadığını ifade eden Ferit, Pırıl'a gidip hesap soracağını belirtti.

Çılgına dönen Ferit, Abidin'e fotoğrafların, o kızın Pelin'in oyunu olduğunu anlattı.

Ferit, ısrarla Pırıl'ı ararken; o da Pelin'e her şeyi çözebileceğini söyledi. Pırıl ile konuşan Ferit, "Neler olduğunu biliyorum. Bekleyin siz geliyorum şimdi" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 7

"KARNINDAKİ ÇOCUK BENDEN DEĞİL, DEĞİL Mİ PELİN?"

Pırıl'ın karşısına dikilen Ferit, Pelin'le görüştü. Pelin'e "Ben sana nasıl inandım? Siz ikiniz arkamdan bu oyunu çevirdiniz değil mi? Sana fotoğrafları getirip sordum, 'haberim yok' dedin. Hala yalan söylüyorsun. Tek derdin benim Seyran'dan ayrılmam değil mi? Aptallık bende ama karnındaki çocuk da benim değil, değil demi Pelin? Bir kere bile sormadım sana ama şu an şüpheliyim. Belki de o çocuk benim değil" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Pelin ise bugün kadar yaşananlara hiçbir şey demediğini söyledi ve "Bu çocuk benden değil diyemezsin. Karnımdaki senin oğlun. Bizim çocuğumuz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 8

ŞEHMUZ, FERİT'İ YAKALADI

O sırada Sinem, Pelin ve Pırıl'ı kontrole geldi. Kapının kilitli olduğunu görünce de Şehmuz'u çağırdı. Dışarı çıkan Pelin, dayısına "Ölürüm de o şoförle evlenmem" dedi. Şehmuz da bu konuda ısrar etti ve kararının kesin olduğunu söyledi.

Tesbihini unutan Şehmuz, odaya dönünce karşısında Ferit'i gördü. Çılgına dönen Şehmuz, tam ona vuracakken; Ferit kafa attı. Ferit'i dövdüren ve Halis Ağa'yı arayan Şehmuz, Ferit'in yaptıklarını anlatıp onu torunuyla tehdit etti. Pelin'i evlendireceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 9

ASUMAN'A ORHAN VE DİCLE ŞOKU

Eve giden Seyran, Gülgün'e fotoğrafları yollayan kişinin Pelin'in kuzeni olduğunu anlattı.

Tüm bunlar olurken Asuman da Dicle ile görüşmeye devam eden kayınpederi Orhan'ı yakaladı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 10

HALİS AĞA'DAN FERTİ'E TOKAT

Eve dönen Ferit'i karşılayan İfakat, onu Halis Ağa'nın odasına götürdü. O sırada annesiyle konuşan Seyran ise ablasının her koşulda yanında olacağını ve artık çocuk istediğini belirtti.

Karşısına gelen Ferit'e tokat atan Halis Korhan, "Madem kız kaçrıyorsun, madem soyadına yakışır şekilde yapsaydın. Böyle mi geçeceksin benim yerime? O adam aradı, Pelin'i evlendirecekmiş. Sen kızı kaçırarak mı çözmeyi düşünüyordun bunu. Seyran her şeyi öğrenecek. Seyran'ı getir İfakat. Madem yerime geçmeye hazır değilsin, ben seni hazır etmeyi bilirim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 11

Ferit'i görünce şaşıran Seyran, Halis Ağa'yı dinlemeye başlarken; Kazım içeri daldı. Ferit'e ne olduğunu soran Kazım, her şeyi bilmek istediğini ifade edip Suna ile Kaya'nın yarın yıldırım nikahıyla evleneceğini belirtti.

Halis Ağa fenalaşıp İfakat dışında herkesi odasında kovdu. Toparlayan Halis Korhan'ı herkes merak ederken; Kazım, Seyran'ın anne olmak istediğini öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 12

FERİT İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Ferit'i odasına götürüp onunla ilgilenen Seyran, aldığı kararları eşine anlattı ve "Bir çocuğumuz olsun istiyorum" dedi.

Şehmuz da dediği gibi Pelin ile şoförüne imam nikahı kıydırdı. Pırıl'ın çektiği videoyu göndermesiyle çılgına dönen Ferit, ne yapacağını bilemeyip her yeri dağıttı.

Ona destek olup sakinleştirmeye çalışan Seyran, onun dedesi yüzünden böyle olduğunu sanarken Halis Ağa'ya bir şey olmayacağını belirtti. Sakinleşen Ferit, Seyran uyuyunca Abidin'i de alıp evden çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 13

PELİN YENİDEN YALIDA

İmam nikahı sonrası Gebze'deki işini halletmeye giden Şehmuz, evdeki herkesi uyardı. O sırada evi gözetleyen Ferit, Pelin'i Paris'e yollayacağını söyledi.

Kızını Ferit'in onu yurt dışına yollayacağı konusunda uyaran Zerrin, Şehmuz'un evinde bir süre daha kalacağını söyledi. O sırada içeri giren Ferit de Pelin'i alıp yalıya götürdü.

Pelin'e bir gece burada kalacağını anlatan Ferit, ona Paris'te bir ev tutacağını belirtti. Pelin bunu kabul ederken; Seyran'ın gelişiyle Ferit odasına gitti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 14

SUNA VE KAZIM, PELİN GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Sabah nikah hazırlıklarıyla ilgilenen Suna, Abidin ile karşılaşınca onun peşinden gitti. Müştemilata giden Suna, karnı burnunda Pelin'i görünce şoke oldu. Suna'yı fark etmeyen Abidin, Taylan'ın kaçtığı haberini duyunca sinirlendi.

Seyran'ın telefonunu ondan habersiz açan Kazım, Taylan ile buluşmaya gitti. Ferit'in Pelin'in karnını öptüğü kareyi gören Kazım, çılgına döndü.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 15

NÜKHET'TEN TEHLİKELİ PLAN

Suna, Seyran ile baş başa kaldığında Pelin'in hamileliğini söyleyecekken önce Kazım sonra Kaya ve Nükhet geldi. Törenin başlamasını isteyen Kazım, herkese acele ettirdi.

Tören başladığı sırada Zerrin ile konuşan Nükhet, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ardından Şehmuz'u arayan ve yolda olduğunu öğrenen Nükhet, hem oğlunu hem de Pelin'i kurtaracağını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 16

SEYRAN'I YIKAN PELİN GERÇEĞİ

Nikah kıyılırken içeri giren Şehmuz, "Halis" diye bağırdı ve "Torunun da sen de bana yanlış yaptın. Pelin nerede?" dedi.

Bu sırada Pelin'in yanına giden Nükhet ise "Dayın, Ferit'i öldürecek" deyip onu içeri yolladı.

Şehmuz, Ferit'i boğazlarken Pelin içeri girdi. Onun hamile olduğunu gören herkes şoke olurken; Seyran adeta yıkıldı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu" - 17

Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkması ve Seyran'ın gördüğü manzara karşısında perişan olması sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları...

"Nedir bu Seyran'ın çektiği"
"Ah Seyran bunu da mı görecektin"
"Seyran yıkıldı resmen"
"Kendi bacağına sıktın Ferit"
"Seyran'ın hayal kırıklığı o kadar derin ki"
"İşte benim için kurşun yedi dediğin adam Seyran"
"Ferit yine her zamanki gibi herkesi her şeyi rezil ettin"
"Ferit, Seyran için öldü artık"
"Seyran da Ferit gibi sırtından vuruldu"
"Seyran'ı sen öldürdün Ferit, hem de kurşundan ağır oldu vurduğun darbe"
"Yalı Çapkını'nda kartlar yeniden dağıtılıyor"

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