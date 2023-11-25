Yalı Çapkını'nda Ferit'in büyük sırrı ortaya çıktı! "Şimdi Seyran da sırtından vuruldu"

Sonrasında Pelin'in kuzeni olduğunu itiraf eden Pırıl, onun hala Londra'da olduğunu belirtti. Seyran buna inanmasa da olay çıkarmadan Pırıl'ın "Kuzenime üzüldüğüm için yaptım" sözlerini dinledi.

Şehmuz ve dedesinin söyledikleriyle darmadağın olan Ferit ise atölyeden çıktığı gibi Seyran'ı aradı. Ona ulaşamayınca da Abidin ile konuştu.