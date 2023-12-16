Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor"
Star TV'nin cuma dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Aralık akşamı yayınlanan 50. bölümüne Ferit'in Seyran'dan boşanacağını söylemesi ve Kazım'ın Seyran'ı kaçırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 50. bölümünde; Seyran'a misilleme yapan ve hayatını değiştirme kararı alan Ferit'in boşanacağını ilan etmesi dikkat çekti.