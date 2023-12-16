Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor"

ŞEHMUZ İLE NÜKHET'İN EVLİLİK İSTEĞİ

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin, Halis Ağa'nın isteğiyle Nükhet ile birlikte yalıya gelip odasına yerleşti.

Ferit, Seyran'ın sözleriyle çılgına dönerken; Şehmuz da Halis Korhan'a "Size bu akşam bir şey olsa, bu evdekiler benim yeğenimi hemen kapının önüne atarlar, özellikle torunun. Artık bu evde sözün geçmiyor mu?" dedi.

Bu sözlere sinirlenen Halis Ağa ise "Sen bu cesareti nereden buluyorsun?" deyince Şehmuz da "Müstakbel eşimden, Nükhet'ten" dedi.