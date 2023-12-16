Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor"

Star TV'nin cuma dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Aralık akşamı yayınlanan 50. bölümüne Ferit'in Seyran'dan boşanacağını söylemesi ve Kazım'ın Seyran'ı kaçırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 50. bölümünde; Seyran'a misilleme yapan ve hayatını değiştirme kararı alan Ferit'in boşanacağını ilan etmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 2

ŞEHMUZ İLE NÜKHET'İN EVLİLİK İSTEĞİ

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin, Halis Ağa'nın isteğiyle Nükhet ile birlikte yalıya gelip odasına yerleşti.

Ferit, Seyran'ın sözleriyle çılgına dönerken; Şehmuz da Halis Korhan'a "Size bu akşam bir şey olsa, bu evdekiler benim yeğenimi hemen kapının önüne atarlar, özellikle torunun. Artık bu evde sözün geçmiyor mu?" dedi.

Bu sözlere sinirlenen Halis Ağa ise "Sen bu cesareti nereden buluyorsun?" deyince Şehmuz da "Müstakbel eşimden, Nükhet'ten" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 3

"SİZ BENİ TANIMIYORSUNUZ HALİS BEY"

O sırada Suna ile yalıya giren Kaya ise bu sözlere tepki gösterdi. Şehmuz'u kovan Halis Korhan da Nükhet'i odasına çağırdı.

Şehmuz'u kabul etmeyeceğini ifade eden Halis, Nükhet'in "Yıllar önce tanışmıştık, karşılaşınca devam etme kararı aldık" demesine; "O adam senin dengin değil, olmaz" dedi. Bunun üzerine Nükhet de "Nereden biliyorsunuz? Beni tanımıyorsunuz ki... Siz kendi kızınıza bile sahip çıkmadınız. Siz kararımı değil, yanımda olup olmayacağınızı düşünün" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 4

PELİN VE FERİT'İN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Nükhet odadan çıkarken; Latif de Ferit'in Pelin'in karnını öperken çekilen fotoğrafı Halis Korhan'a gösterdi.

Ferit, eve gelir gelmez kendisine yüklenen Suna'ya "Sana bu sözlerini yedireceğim" deyip dedesinin yanına gitti. Dedesine Pelin'i yalıya getirdiği için hesap soran Ferit, fotoğrafı görünce şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 5

"ARTIK BENİM OYUNUM BAŞLIYOR DEDE"

Kendisine "Bizimle bir piyon gibi oynamak hoşuna gidiyor. Bizi yönetmekten haz alıyorsun" diyen Ferit'e kızan Halis Ağa, "Piyon olma o zaman vezir ol, şah ol. Herkes kendi seçimlerini yaşıyor" dedi. Bunun üzerine herkese gücünü göstereceğini ifade eden Ferit Korhan, "Artık benim oyunum başlıyor dede" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 6

Ferit'in kendisine tepki göstermesine kızan Pelin, "Babam evlenmeden hamile kaldığım için bizle bağını kopardı. Bu yüzden dayıma sığındık. Ne gidecek yerimiz var ne paramız" dedi. Bunun üzerine bebeğin tekmelerini hisseden Ferit, Pelin'in şimdilik yalıda kalmasını kabul etti.

Pelin'in gelişiyle ne yapacağını bilemeyen Suna ise İfakat'a gitti. İfakat da ona bir an evvel çocuk sahibi olmasını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 7

HALİS AĞA'DAN ORHAN'A TALİMAT

O sırada Orhan'ı çağırıp konuşan Halis Korhan, Gülgün ile barışması gerektiğini "Gerekirse onu mecbur edeceksin" diye ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 8

"SEYRAN'I SEVİYORSUN SANMIŞTIM FERİT"

Suna ise Pelin ile fotoğrafını Ferit'in gözüne sokup "Seyran'ı seviyorsun sanmıştım. Bizim 'Kimsemiz yok' demiştim sana. Sen de 'Ben vardım' demiştin. Ama ben Saffet ile evlendirilirken tek başımaydım" dedi. Seyran'ın kendisini sildiğini ifade eden Ferit, "İlk kez bir hatamın bu aileye mutluluk getirdiğini görüyorum. Seyran'ın peşinden gitmeyeceğim" deyince Suna da "Seyran seni o kadar iyi tanışmış ki seni kendinden uzaklaştıracak tek şeyi söylemiş, sen de yemişsin" dedi. Ferit ise artık bunu umursamadığını "Kalbini kırmayayım git" diye belirtince "Senin tek bildiğin kalp kırmak zaten, bir de evliyken başkasından çocuk yapmak" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası düşünen Ferit, Abidin'i arayıp güvenebilecekleri bir magazinci bulmasını söyledi ve "Gece dışarı çıkacağız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 9

HALİS KORHAN'IN İSTEKLERİ

Ferit, adamlarına Seyran ve arkadaşlarının evine giden iki çocuğu yanına getirtmesini söyleyince; kızlar bu durumu fark etti. Ferit'i arayan Seyran, onun istediği mekana gitti.

Aynı anlarda Halis Ağa'da yalıdaki herkesi yanına topladı. Asuman'a Pelin ve Suna'ya yol yordam göstermesini isteyen Korhan, İfakat ve Nükhet'e de yalıyla ilgilenmeye devam etmelerini öğütledi. Nükhet'e de evlenemeyeceğini belirten Halis Ağa, Gülgün'ün boşanma isteğine de katiyen karşı çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 10

"HANİ BENİ SEVMİYORDUN?"

Ferit, kızların erkek arkadaşlarıyla arasını düzeltirken; Seyran eşine "Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla yakınlaşarak mı hayatıma gireceksin sen?" diye tepki gösterdi.

"Bu gecenin seninle bir ilgisi yok" diyen Ferit, Seyran'ın fotoğrafları sorması üzerine "Dedem Pelin'i eve getirdiği için bir sorun olmadı. Hoşuna bile gitti" dedi. Seyran, bozulunca onun üstüne giden Ferit; "Hani sen beni sevmiyordun? Bana herkes gibi olduğumu söyledin. Beni sevmediğini söyleyen birinin yasını tutacak biri değilim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 11

FERİT İLE SEYRAN YÜZLEŞTİ

Bunun üzerine Ferit'in boğazına yapışan Seyran, mekanı terk etti. Onun peşinden giden Ferit ise "Evde herkesin keyfi yerinde. Yaktın, yıktın ne oldu? Senin için değişmek büyük aptallıktı. Ama sen hiç değişmedin. Sen sadece beni değiştirebileceğini görmek istedin. Gerçekleri konuşmak ağrına mı gidiyor? Haklı çıktın, sevinsene. Hayatımdan çektin, gittin" dedi.

Seyran da "Sana olan öfkem geçmiyor. Bizi sen bitirdin" deyince Ferit de "Sen hep bahane arıyordun. Her fırsatta çekip gittin hayatımdan. Sen gerçek beni hiçbir zaman sevmedin. Hep senin kafandaki Ferit olmamı istedin. Sen böyle olmadığını görmediğin zaman beni terk edecektin zaten. Bizi getirdiğin şu hale bak" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 12

GÜLGÜN YALIDAN KOVULDU

Ferit ve Seyran perişan halde farklı farklı evlere giderken; Gülgün de valizini hazırlayıp evi terk etti. Şoförü arayan Orhan, Gülgün'ü valizini vermeden yolun kenarında bırakmasını söyledi. Ne yapacağını bilemeyen Gülgün, Seyran'ı arayıp yardım istedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 13

LATİF'TEN FERİT'E: ARTIK ÇOCUK DEĞİLSİN

Eve gidince kendisini bekleyen Pelin'e tepki gösteren Ferit, "Sen buraya kendine de bana da daha fazla sıkıntı çıkartmaya mı geldin? Sen beni tanıyorsun, bana daha fazla sıkıntı yükleme. Dayanamıyorum, gücüm kalmadı. Sana da oğlumuza da bakacak gücüm yok görmüyor musun?" dedi.

Odasına çıkarken peşine takılan Latif'i dinleyen Ferit, "Size kıymet verdiğim için buradayım. Siz bu evdeki herhangi bir hizmetçiden daha işe yaramazsınız. Artık çocuk değilsin ama adam da değilsin. O kadar laf yedin dedenden hiç değişmedin. Biraz çabala, emek harca. Ağamla başarılarınla mücadele et" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 14

FERİT'TEN YENİ KARAR

İşe yaramaz biri olduğunu söyleyen Ferit, "Yanlışlarıma yanlış katmaya devam edeceğim. Doğru ne bilsem bile bunu uygulayacak güç yok bende. İşe yaramazın tekiyim ben. Bu hayatta hiçbir şeyi beceremiyorum" diye bağırdı.

Latif ise çizimlerini göstererek "Sen en çok kendinden nefret ediyorsun. Bunları kim çizdi? Kolsuz ustayı çiziminle sen ikna ettin. Yetenek bir lanet gibidir, ya ona teslim olursun ya onunla birlikte kaybolursun" dedi.

Ertesi sabah giyinip hazırlanan ve çizimlerini yanına alan Ferit, Latif'e teşekkür edip dedesinin yanına gidip çalışmak istediğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 15

"BENİM İÇİN HERKES GİBİSİN SEYRAN"

Birlikte şirkete gidip tasarımları değerlendiren Halis ve Ferit, ilk yüzüğün tılsımını yakalayamadıklarını konuşurken; Ferit, "Neyin eksik olduğunu biliyorum" dedi.

Ardından Abidin'den annesinin Seyran'a gittiğini öğrenen Ferit, oraya gitti. Annesiyle konuşan ve herkese bunu ödeteceğini ifade eden Ferit, Seyran'ın "Hayatımda bana isteyerek ya da istemeden zarar verecek tek kişi sensin" demesi üzerine ona sarıldı sonra da öptü.

Ancak sonrasında "Ben de seni öpünce bir şey hissetmedim. Sen de benim için herkes gibisin. Annem gidince adamları da çekeceğim kapıdan" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 16

KAZIM, SEYRAN'I KAÇIRIYOR

Vakit kaybetmeyen Şehmuz yalıya Nükhet'i istemeye giderken; annesine yapılanları duyan Ferit ise "Sen annemi nasıl attırırsın yol kenarına? Bitti, boşanacaksın" diye bağırdı. Orhan ona tokat attıktan sonra bağırmaya devam eden Ferit, "Sen annemden boşanacaksın, ben de Seyran'dan" dedi. O anlarda yalının kapısına da Pelin'in hizmetçisi Sacide geldi.

Gaziantep'ten topladığı adamlarla harekete geçen Kazım ise Seyran'ın kapısına dayanıp "Alın bunu" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in dönüşümü başlıyor! "Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor" - 17

Ferit'in Seyran'a misilleme yapmasına ve final sahnesinde yaşananlara sosyal medyadan yorum yağdı.

"Ferit, Seyran'ın kaçırıldığını duyunca ne yapacak acaba?"
"Sacide geldiğine göre Pelin'in yalanları ortaya çıkacak"
"Ferit, Seyran'ı özgür bırakmak istediği için boşanma kararı aldı"
"Seyran'ı ne babası ne kocası rahat bırakmıyor"
"Ferit, Seyran'ı kendi silahıyla vurdu resmen"
"Ferit kendi kurduğu oyunu emek emek işliyor, hem annesini kurtaracak hem dedesinin esaretinden kurtulacak
"Ferit'in dönüşümü başlıyor"
"Kazım önce evlensin diye şimdi de boşanmasın diye kızına eziyet edecek"
"Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını duyunca kıyameti kopartacak"

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