Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bir hafta aranın ardından 12 Ocak'ta 53. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Seyran ile Gülgün'ün Halis Korhan'ın büyük sırrını öğrenmesi ve Ferit'in Nevra'nın evinde yaşadıkları damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları...

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda Şefika'nın Halis Ağa ile ilgili gerçeği Seyran'a anlatması dengeleri değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 2

"BEN BU KÖTÜLÜKLE BAŞ EDEMEM"

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'in açıklamaları sonrası çılgına dönen Seyran, "Tek amacın beni rezil etmek miydi? Ben bu kötülükle baş edemem. Bu saf kötülük" dedi.

Bunun üzerine Ferit de "Ne sandın sen? Ne sen ne de senin ailen bizi bitiremez. Biz bu isim için kaç yıl uğraştık" dedi.

Seyran'ın "Çeksenize gerçek Ferit Korhan bu" sözlerine aldırmayan gazeteciler oradan giderken; Seyran "Ben senin kötü şartlarda büyüdüğünü düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bugünü, bu anı sakın unutma. Size rağmen başaracağım, asıl kazanan ben olacağım. Eğer çakıl taşı bile olarak ayağıma değerseniz üzerinize basarak yükselmeye devam edeceğim. Beni yıkamayacaksınız, elinizden geleni ardınıza koymayın" diye intikam yemini etti.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 3

"GEREĞİNİ YAPTIM DEDE"

Yalıya gidip dedesinin elini öpen Ferit, "Gereğini yaptım dede. Herkese o kızın kim olduğunu gösterdim. Daha da fazlası olacak. Yeter ki sen bana güven" dedi.

Halis Korhan ise "Aferin Ferit, torunum. Yüzümü kara çıkarmadın" diye onu tebrik etti.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 4

"ARTIK OYUN KURUCU BENİM SUNA"

Kardeşi için endişelenen Suna, Ferit'in odasına gidip ondan yardım isterken İfakat'ın kendisini oyuna getirdiğini anladı. Suna, Ferit'e "Ben ona tuzak kurmadım. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın?" dedi.

Artık oyunları görüp ona göre oyun kurduğunu belirten Ferit, "Ben bu sefer oyuncu değilim, oyun kurucuyum. Geçici bir süre için dedemle isteklerimiz uyuşuyor" dedi. Suna da onu bu süreç bitince yalnız kalmaması için uyardı.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 5

PIRIL İLE KAYA'NIN GEÇMİŞİ

Pelin ile Pırıl yalıda yeni planlar kurarken; Kaya, Pırıl'ı "Pelin'e bizden bahsetmedin değil mi?" diye uyardı. Pırıl yaşadıklarını babasına anlatmak konusunda Kaya'yı tehdit ederken; Suna geldi.

Odaya gittiklerinde Pırıl'ın yanağından neden makas aldığını Kaya'ya soran Suna, "Hiçbir kızla muhattap olmayacaksın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 6

NÜKHET'TEN KAZIM'A TEPKİ

Kazım'ın Seyran'ın yaşadıkları sonrası "Onu boşandığı gibi evlendirmem lazım" demesine tepki gösteren Nükhet, "Bıkmadınız mı aynı hataları tekrarlamaktan? Ben babasızlığı çok iyi bilirim. Seyran'ın arkasında dağ gibi duran bir babaya ihtiyacı var. Hala ona sormadan onu evlendirme peşindesiniz. Unutmayın böyle kızlar susar susar ama günü gelince canı yandığı kadar can yakar" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 7

GÜLGÜN'DEN SEYRAN'A DESTEK

Eve dönen Seyran, Gülgün'ün perişanlığını görünce "Bu sizin suçunuz değil" dedi. Seyran ile Ece'yi yollamak istemeyen Gülgün, "Onlar bana hiçbir şey yapamaz. O bir daha bu evin sokağından geçemez" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 8

ESME'NİN DURUMU CİDDİ

Hattuç Hala, Esme'ye doktorunun yeni tahliller istediğini ifade edip yarın hastaneye gideceklerini söyledi. Kazım ise "Ona bir şey olmaz" diyerek durumu umursamadı. Buna bozulan Esme, içeri gidince Hatice, durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Ertesi sabah Seyran'ın karşısına çıkan Kazım, "Arkandayım, senin yanındayım. Annen biraz hasta, doktora gideceğiz" dedi. Seyran da bunu kabul edip babasıyla gitti.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 9

"ESKİ FERİT GERİ DÖNDÜ"

Aynı anlarda Abidin ile şirkete giden Ferit, "Eski Ferit geri döndü Abi. Bana herkesin peşinde olduğu, ailesi düzgün kızı bul. Dedemi ikna ettim kendi markamı çıkaracağım, onun reklamını da bu kızla yapacağım. Başka bir hikaye anlatacağım. Bütün algıyı, gündemi değiştirmem, insanları ikna etmem lazım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 10

SUNA'NIN KADERİ

İfakat da yalıya Fikriye'yi çağırdı. Fikriye, fincanını düşüren Suna'ya "Düşen bir fincan kaderini değiştirmiş. Yakacaklarına hiç sıra gelmemiş. Kaderin yoluna girecek ama her şey ilk olması gerektiği gibi olacak. Ama o gün hiç kimse eskisi gibi olmayacak" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 11

İFAKAT, PELİN-SACİDE OLAYINI ÖĞRENDİ

O sırada yalıya gelen Sacide ile konuşan ve ondan her şeyi öğrenen İfakat, Pelin'i "Seni benden başkası kurtaramaz" diye tehdit etti. Doğuma kadar sessiz kalacağını söyleyen İfakat, istediği gibi davranmazsa onu kovmakla tehdit etti.

Seyran annesi Esme'yi görüp ardından okula geçerken; okul arkadaşlarının desteğiyle gözyaşlarına boğuldu.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 12

FERİT, NEVRA'NIN PEŞİNDE

Aynı anlarda Ferit de Abidin'in kendisi için bulduğu Nevra için spor salonuna gitti. Ardından elinde çiçekle Gülgün'e giden Ferit, onun tepkisiyle karşılaştı. Gülgün, "Seyran'dan özür dileyene kadar benim böyle bir oğlum yok" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 13

Yalıda Kaya ile konuşan Suna, Pırıl'dan rahatsızlığını dile getirirken; Pırıl gelip Kaya ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu söyledi. Kaya'nın korkusuna muhabbeti döndürmek isteyen Pırıl, babasıyla Nükhet'in evlendiğini açıkladı. Akşam yalıya gelen ikili, evlendiklerini herkese ilan etti.

Gülgün, Seyran ve Ece eve gelen boşanma davası tebligatlarını kutlarken; Ferit de akşam dışarı çıktı. Arkadaşı Gülşah ile birlikte Nevra'nın bir kez daha karşısına çıktı.

Gecenin ilerleyen dakikalarında Ferit'in karşısına dikilen Nevra, "Ne istiyorsun benden? Bana gidelim mi?" dedi. İkili mekandan çıkıp Nevra'nın arabasıyla onun evine gitti.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 14

HALİS AĞA İLE LATİF'İN BÜYÜK SIRRI

Gülgün ile Seyran'ı görmeye giden Şefika ise "Latif Bey göründüğü gibi biri değil. Atölyesi var bir sürü dükkanı var. Asla Halis Korhan'ı radarına girmiyor. Dükkanlardan birinin yerini bile biliyorum ben. Halis Bey sadece zanaatkâr onun çizimlerini Latif Bey yaptı bugüne kadar" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 15

FERİT, NEVRA'NIN EVİNDE

Nevra, Ferit'i öpüp "Karını kıskandırmak için mi burdasın? Ailenin dağılan imajını benimle toparlamak için mi yoksa alışveriş merkezindeki yeni mağazamızı kiralamak için mi?" deyince Ferit Korhan bunlara ihtiyacı olmadığını ve ondan hoşlandığını söyledi.

Ancak aklından Seyran'ı bir türlü atamayan Ferit, onunla anılarından kurtulamayınca kapıyı çarpıp çıktı.

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 16

Ferit'in Seyran'ı unutamamasına ve Latif hakkındaki gerçeğe sosyal medyadan yorum yağdı.

"Sen Seyran'sız bir hiçsin Ferit Korhan ve bunu yavaş yavaş kendin de fark edeceksin"
"Ferit’in attığı iftiraların Seyran'ı etkilemediğini gördükçe mutlu oluyorum"
"Bakalım Seyran Halis Ağa hakkındaki gerçeği nasıl kullanacak?"
"Kalbin hala Seyran'da Ferit Korhan"
"Seyran bitti benim için demekle olmuyor işte Ferit"
"Latif'in sırrı sonunda açığa çıktı"
"Seyran’ın eline çok önemli bir koz geçti"
"Latif bey iyi biridir, Halis Ağa’nın sağ koludur diyorduk ama büyük yanıldık"
"Vay Halis Bey vay"
"Artık ipler Seyran'ın elinde"

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da" - 17

Yeni tanıtımda; Şefika'dan Latif Bey hakkındaki gerçekleri öğrenen Seyran'ın onun dükkanına gidip iş birliği teklif etmesi ve Ferit'in Nevra ile yakınlaşması dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 54. BÖLÜM FRAGMANI

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