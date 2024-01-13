Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bir hafta aranın ardından 12 Ocak'ta 53. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Seyran ile Gülgün'ün Halis Korhan'ın büyük sırrını öğrenmesi ve Ferit'in Nevra'nın evinde yaşadıkları damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda Şefika'nın Halis Ağa ile ilgili gerçeği Seyran'a anlatması dengeleri değiştirdi.