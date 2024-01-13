Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın büyük sırrı ortaya çıktı! "Artık ipler Seyran'da"

"BEN BU KÖTÜLÜKLE BAŞ EDEMEM"

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'in açıklamaları sonrası çılgına dönen Seyran, "Tek amacın beni rezil etmek miydi? Ben bu kötülükle baş edemem. Bu saf kötülük" dedi.



Bunun üzerine Ferit de "Ne sandın sen? Ne sen ne de senin ailen bizi bitiremez. Biz bu isim için kaç yıl uğraştık" dedi.



Seyran'ın "Çeksenize gerçek Ferit Korhan bu" sözlerine aldırmayan gazeteciler oradan giderken; Seyran "Ben senin kötü şartlarda büyüdüğünü düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bugünü, bu anı sakın unutma. Size rağmen başaracağım, asıl kazanan ben olacağım. Eğer çakıl taşı bile olarak ayağıma değerseniz üzerinize basarak yükselmeye devam edeceğim. Beni yıkamayacaksınız, elinizden geleni ardınıza koymayın" diye intikam yemini etti.