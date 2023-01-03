Yalı Çapkını'nda Mine Tugay sürprizi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın 16. bölümüne Mine Tugay dahil oluyor.
Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek.
Dizideki tansiyonu artıracak olan Defne’nin (Mine Tugay) projeye ne kadar devam edeceği henüz belli değil.
Öte yandan Yalı Çapkını'nda 'Defne' rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Mine Tugay, OGM Pictures'ın kendisine yolladığı çiçeği "Hoş bulduk" notuyla paylaştı.
Yalı Çapkını 15. bölüme; Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi. Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.