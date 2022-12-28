Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan set pozu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

Dizide Ferit'in babası 'Orhan Korhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ, sette rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti.

Emre Altuğ, rol arkadaşlarıyla verdiği poza "Korhanlar" notunu düştü. Altuğ'un paylaşımı büyük ilgi gördü.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 14. bölümde, Amerika'ya gitmekten vazgeçen Ferit'in kendisini bırakıp Pelin'in yanına gitmesine kırılan Seyran'ın, babasının kendisini götürme isteğine karşı çıkmaması damga vurdu.

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI