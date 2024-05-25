Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak"
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Mayıs akşamı yayınlanan 71. bölümünde; Şehmuz ve Mezide tarafından tuzağa düşürülen Orhan'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını 71. bölümde; Şehmuz ve Mezide tarafından tuzağa düşürülen Orhan'ın Ferit'in tüm çabalarına rağmen vurulması dikkat çekti.