Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak"

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Mayıs akşamı yayınlanan 71. bölümünde; Şehmuz ve Mezide tarafından tuzağa düşürülen Orhan'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını 71. bölümde;  Şehmuz ve Mezide tarafından tuzağa düşürülen Orhan'ın Ferit'in tüm çabalarına rağmen vurulması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 2

SUNA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yalı Çapkını son bölümde; odaya gelince Seyran ve Suna'yı gözyaşlarıyla gören ve şaşıran Ferit, "Hastayım' dedin Seyran. Ne oluyor?" dedi. Ardından Ferit, Suna'ya Saffet ile neden buluştuğunu sorarken; Seyran onu tuvalete soktu.

Kardeşinin hasta olduğunu öğrenip yıkılan Suna ise gözyaşlarına boğulurken; Seyran da Ferit'i Saffet bahanesiyle yolladı. Toparlanıp odaya dönen Suna, "Bizim bunu Ferit'e söylememiz lazım Seyran, kesinlikle bir hata var. Başka bir doktora gidelim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 3

ESME'DEN KAZIM VE ZERRİN'E BASKIN

O sırada Gülgün ve İfakat, Orhan için el ele verirken; Esme de Tayyar'ın yardımıyla Kazım ve Zerrin'i bastı.

Çılgına dönen Esme, Kazım'ın "Git boşan, Zerrin beni istiyor ben de onu istiyorum" sözleri sonrası Zerrin'e saldırdı. Başını çarpan Zerrin baygın yerde yatarken Kazım, Ferit'i arayıp yardım istedi.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 4

Suna'ya olan biten her şeyi anlatan Seyran, onu da "Ben gittikten sonra herkesi sen idare edeceksin" diyerek psikiyatriste çağırdı.

İfakat'tan Orhan ile ilgili durumu öğrenen Şehmuz, Mezide'ye durumu anlatıp görüşmek isterken; Esme de Tayyar'dan kendisini kızlarıyla görüştürmesini istedi.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 5

İFAKAT YENİDEN YALIDA

Tarık'ı arayan Tayyar, Esme ile kızları eve getireceğini haber verdi. Buna sinirlenen Tarık, Saffet'in Tayyar'ın telefonuna takip programı yüklediğini öğrenince oraya gitti.

O sırada Gülgün de İfakat lehine ifade verdiğini söyleyip onu yalıya getirdi. İfakat'a yalıda kalmasını söyleyen Halis Ağa, Mezide'nin kendisinden Orhan'ı istediğini bu sebeple ona tuzak kurduğunu ancak planın haber aldıkları için suya düştüğünü belirtti.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 6

SEYRAN VE SUNA'DAN ESME'YE DESTEK

Aynı anlarda Seyran ve Suna, anneleri Esme'yi teselli ederken; Pelin de Zerrin'in ameliyattan çıktığını ancak kalıcı bir hasar kalabileceğini ifade etti.

Annesi ve ablasıyla birlikte yalıya gitme kararı alan Seyran, karşısında Tarık ve Saffet'i görünce şaşırdı. Ona hayatından çıkmasını belirten Seyran, Tarık'ın ısrarı sonrası onunla yaşananları konuşmak üzere buluşmak için sözleşmek zorunda kaldı.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 7

HALİS KORHAN'DAN ORHAN'A TEPKİ

Akşam herkes yalıdayken Orhan, olan biteni öğrendi. Halis Korhan'ın "En iyi plan senin yem olmandı. Beni göz göre göre ölüme yolladın, korkak. Heyet çok önemli olsa ben sana bırakır mıydım?" sözlerine bozulan Orhan, sonrasında oğlu Ferit ile dertleşti.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 8

ŞEHMUZ VE MEZİDE'DEN ORHAN'A TUZAK

Babasına ne yapsa yaranamadığını ifade eden Orhan, oğluna onu çok sevdiğini söyledi. Babasına sarılan Ferit, sonrasında Seyran'ın yanına gitti. İkili Zerrin nedeniyle kavga ederken, Pırıl da Şehmuz'un Mezide diye biriyle konuştuğunu ve Orhan Korhan'ın tehlikede olduğunu söyledi.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 9

Durumu merak eden Pelin, Ferit'e mesaj atsa da Ferit telefonunu kapattı. Ardından yanına gelen Seyran'a "Ben tüm bunları kimin için yaptım?" diye sitem etti.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 10

YALIDA ORHAN PANİĞİ

Ardından ikili aralarındaki gerginliği tatlıya bağlarken; Şehmuz, İfakat'ı bahane edip Orhan'ı buluşmaya çağırdı. İfakat'a gidip falcıyı öldürüp öldürmediğini soran Orhan, gerçeği öğrenince tek başına evden çıkıp Şehmuz ile buluştu.

Tuzağa düşen Orhan'ın yokluğu ertesi sabah başta Ferit olmak üzere herkesi telaşlandırdı. Suna ile birlikte doktora giden Seyran'a bir şey belli etmeyen Ferit, babasını aramaya başladı.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 11

Pelin'in yardımıyla babası Orhan'ı kurtaran Ferit, onu alıp inşaattan çıkarmaya çalışırken; Şehmuz karşılarına çıktı. Pelin gelince yanlışlıkla onu vuran Şehmuz, silahını bırakıp yakalandı.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 12

ORHAN ÖLDÜ MÜ?

O sırada Orhan'ın yanına gelen Halis Korhan, tam ona kızarken Şehmuz'un yaralı adamlarından biri babasının önüne atlayan Orhan'ı vurdu.

Yere yığılan Orhan'ın "Fark ettin mi, ben seni kurtardım baba... Evlatlar babalarını seçemezmiş. Benim bir seçim şansım olsaydı ben yine seni seçerdim baba" dedikten sonra bilinci kapandı.

Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak" - 13

Orhan Korhan'ın ölüp ölmediği sosyal medyada gündem oldu.

"Orhan’a çok üzüldüm"
"Orhan umarım ölmezsin"
"Halis senden bir kez daha nefret ettim, Orhan'a asla sevgisini gösteremedi"
"Son sahnede Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir ve Emre Altuğ muhteşemdiniz"
"Ferit kendini suçlayacak"
"Orhan'ın başına gelenler babasıyla arasını düzeltecek"
"Üzüldüğüm tek kişi Gülgün, Orhan'ı başına gelenleri duyunca yıkılacak"
"Ferit umarım Orhan konusunda kimseyi suçlamaz"

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