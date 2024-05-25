Yalı Çapkını'nda Orhan'a büyük tuzak! "Ferit kendini suçlayacak"

SUNA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yalı Çapkını son bölümde; odaya gelince Seyran ve Suna'yı gözyaşlarıyla gören ve şaşıran Ferit, "Hastayım' dedin Seyran. Ne oluyor?" dedi. Ardından Ferit, Suna'ya Saffet ile neden buluştuğunu sorarken; Seyran onu tuvalete soktu.



Kardeşinin hasta olduğunu öğrenip yıkılan Suna ise gözyaşlarına boğulurken; Seyran da Ferit'i Saffet bahanesiyle yolladı. Toparlanıp odaya dönen Suna, "Bizim bunu Ferit'e söylememiz lazım Seyran, kesinlikle bir hata var. Başka bir doktora gidelim" dedi.